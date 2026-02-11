'Cia Barra da Saia' aposta em inclusão e protagonismo feminino na Orla Morena

A Orla Morena será palco, no dia 16 de fevereiro, do Carnaval da Cia Barra da Saia 2026, bloco que aposta em inclusão, protagonismo feminino e valorização da cultura popular. A proposta é oferecer uma alternativa à concentração da Esplanada Ferroviária, reunindo mulheres, crianças, pessoas com deficiência, músicos e até pets.

Idealizado pela produtora cultural e atriz Angela Montealvão, o bloco surgiu com foco no protagonismo feminino e na criação de um ambiente seguro para mães, especialmente as solo, participarem da festa com liberdade. No centro do cortejo está a Orquestra da Cia Barra da Saia, regida pelo maestro Lucas Rosa. Com 35 músicos, o grupo conduz o bloco com arranjos que misturam sopros, ritmos afro-brasileiros, afoxé e latinidades, colocando a música como elemento principal da festa.

Neste ano, o bloco também amplia a participação para os foliões de quatro patas, com abadás-bandanas distribuídos em parceria com a Maranatha Pet Shop, além de sorteios e pontos de apoio.

A programação começa às 15h, com DJ e atividades do Espaço Barra da Mãe. A orquestra se apresenta das 16h às 18h, com cortejo às 17h. À noite, sobem ao palco Pagode 67 e Trio Mistura das Minas. A proposta é consolidar um Carnaval voltado a diferentes públicos, com estrutura organizada, acessível e gratuita.

Serviço – Carnaval da Cia Barra da Saia 2026

Local: Orla Morena, próximo ao palco principal

Data: 16 de fevereiro (segunda-feira de Carnaval)

Horários: 15h às 16h – DJ Renan + atividades da Barra da Mãe; 16h às 18h – Orquestra Cia Barra da Saia; 17h – Cortejo sob o pôr do sol vermelho e amarelo (cores do bloquinho); 18h30 às 20h30 – Pagode 67; 20h30 às 22h30 – Trio Mistura das Minas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também