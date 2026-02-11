Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fim de Semana

'Cia Barra da Saia' aposta em inclusão e protagonismo feminino na Orla Morena

O bloco aposta em acessibilidade, espaço para crianças, apoio a pessoas com deficiência e participação de animais no cortejo

11 fevereiro 2026 - 13h37Sarah Chaves
Cia Barra da Saia Cia Barra da Saia   (Janete Marolli / Ana Karolinna Rodrigues)

A Orla Morena será palco, no dia 16 de fevereiro, do Carnaval da Cia Barra da Saia 2026, bloco que aposta em inclusão, protagonismo feminino e valorização da cultura popular. A proposta é oferecer uma alternativa à concentração da Esplanada Ferroviária, reunindo mulheres, crianças, pessoas com deficiência, músicos e até pets.

Idealizado pela produtora cultural e atriz Angela Montealvão, o bloco surgiu com foco no protagonismo feminino e na criação de um ambiente seguro para mães, especialmente as solo, participarem da festa com liberdade. No centro do cortejo está a Orquestra da Cia Barra da Saia, regida pelo maestro Lucas Rosa. Com 35 músicos, o grupo conduz o bloco com arranjos que misturam sopros, ritmos afro-brasileiros, afoxé e latinidades, colocando a música como elemento principal da festa.

Neste ano, o bloco também amplia a participação para os foliões de quatro patas, com abadás-bandanas distribuídos em parceria com a Maranatha Pet Shop, além de sorteios e pontos de apoio.

A programação começa às 15h, com DJ e atividades do Espaço Barra da Mãe. A orquestra se apresenta das 16h às 18h, com cortejo às 17h. À noite, sobem ao palco Pagode 67 e Trio Mistura das Minas. A proposta é consolidar um Carnaval voltado a diferentes públicos, com estrutura organizada, acessível e gratuita.

Serviço – Carnaval da Cia Barra da Saia 2026
Local: Orla Morena, próximo ao palco principal
Data: 16 de fevereiro (segunda-feira de Carnaval)
Horários: 15h às 16h – DJ Renan + atividades da Barra da Mãe; 16h às 18h – Orquestra Cia Barra da Saia; 17h – Cortejo sob o pôr do sol vermelho e amarelo (cores do bloquinho); 18h30 às 20h30 – Pagode 67; 20h30 às 22h30 – Trio Mistura das Minas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Banda Foogha tocará no Irlandês Pub
Fim de Semana
Sábado é de Carnaval, mas agenda cultural tem shows de Rock e funk na Capital
Foto: Fernando Maia/Riotur
Fim de Semana
Final de semana tem Carnaval, feiras e shows em Campo Grande
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Polícia
Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas
Hallison e Verônica
Fim de Semana
Instalação-performática "Bailar no Escuro" estreia nesta sexta
Foto: Divulgação/Ilustrativa/MPMS
Cidade
Justiça manda prefeitura e Santa Casa recuperarem prédio histórico em Campo Grande
Iniciativa reúne comunidade, coletivos e comerciantes
Fim de Semana
Cia Barra da Saia promove ação de revitalização e ensaio na Orla Morena
Foto: Freepik
Fim de Semana
Agenda cultura de sábado tem flashback, música eletrônica e feira no parque
Foto: Mystical perversion
Fim de Semana
Noite de música no Buteco do Miau visa arrecadar recursos para tratamento de Guido Velasco
Feira do Panamá
Fim de Semana
Domingo tem cultura, feira e cinema em Campo Grande
Banda Herezia se apresenta no Blues Bar
Fim de Semana
Espetáculo infantil, nu metal e música eletrônica marcam o sábado na Capital

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde