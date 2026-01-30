Cia Barra da Saia promove ação de revitalização e ensaio na Orla Morena

A Orla Morena recebe neste domingo, 1º de fevereiro, a ação “Saia para Cuidar – Afeto pra Orla, Ensaio pro Carnaval”, promovida pelo Cia Barra da Saia, a partir das 8h, em Campo Grande. Idealizada pela produtora cultural Angela Montealvão, a proposta reúne cuidado com o espaço público e ensaio aberto de carnaval no Orla Morena.

A programação prevê mutirão de pintura, plantio de mudas, atividades para crianças e apresentações musicais. A abertura contará com a partilha do tradicional quebra-torto. Ao longo da manhã, haverá apresentações da banda de percussão e sopro da Cia Barra da Saia, com encerramento ao som do trio Mistura das Minas.

Segundo Angela Montealvão, a ação reforça a relação do bloco com a cidade e com o carnaval de rua. “O cuidado com a Orla também fortalece o vínculo das pessoas com o espaço público e com a festa”, afirma.

A iniciativa conta com a parceria do Coletivo Elas Podem, dos mandatos da deputada federal Camila Jara e do vereador Jean Ferreira, além da Associação de Moradores do Bairro Cabreúva. Para a jornalista Suki Ozaki, diretora da associação, ações coletivas contribuem para preparar o espaço e aproximar a comunidade.

Comerciantes da região também participam. Felipe Loureiro, da Tchoco Burger, avalia que o evento movimenta o bairro e amplia o uso do espaço por famílias. Já a produtora cultural Karla Melo, do Coletivo Elas Podem, destaca que a ação busca garantir um ambiente acessível para mulheres, mães e crianças.

Para Eduardo Cabral, presidente da Associação de Moradores do Cabreúva e gestor da Orla Morena pela Funesp, a proposta valoriza um espaço de uso coletivo por meio da participação direta da população.

O encerramento com o trio Mistura das Minas reforça a presença feminina no samba e no carnaval de rua. A ação é aberta ao público.

Serviço

O quê: Saia para Cuidar – Afeto pra Orla, Ensaio pro Carnaval

Quem realiza: Bloco Cia Barra da Saia

Quando: Domingo, 1º de fevereiro de 2026

Horário: A partir das 8h (atividades de revitalização das 9h às 16h; ensaio e shows a partir das 16h)

Onde: Orla Morena, Bairro Cabreúva – Campo Grande

Programação: Mutirão de pintura comunitária, plantio de mudas, atividades recreativas, banda de percussão e sopro da Cia Barra da Saia e show de encerramento com Mistura das Minas

Entrada: Gratuita

Público: Livre | Ação voltada para famílias, crianças e comunidade

