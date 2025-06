Com show de Capital Inicial, Campo Grande tem atrações para todos os gostos neste sábado

Se você está em busca de música boa, festas tradicionais e experiências culturais variadas, Campo Grande oferece uma programação diversa para todos os gostos neste sábado (21). De shows intimistas a festas juninas recheadas de comidas típicas, veja o que rola na Capital:

Capital Inicial - Acústico 25 anos: Show intimista da banda em comemoração aos 25 anos do icônico DVD Acústico MTV, será a partir das 20h, no Bosque Expo, na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada a partir de R$ 80,00.

Projeto Millenials: Releitura dos sucessos do pop rock nacional e internacional que marcaram gerações a partir das 18h, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada a partir de R$ 50,00.

Cover Raul Seixas com Rodrigo Seixas: Show com mais de três horas de clássicos do "Maluco Beleza", interpretado por Rodrigo Seixas, a partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada a partir de R$ 30,00.

Ovelhas Elétricas + Codinome Winchester: Duas bandas autorais de rock campo-grandense em apresentação ao ar livre a partir das 19h, no Pizza Pub, na Rua 14 de Julho, 2553. Entrada a R$ 20,00.

Arraiá da Lup: Festa junina com muito forró no clima de São João a partir das 18h na Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada a partir de R$ 20,00.

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria: Festa junina com comidas típicas, tradição e religiosidade às 19h, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, na Av. Hiroshima, 1233. Entrada gratuita.

VIII Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul: Celebração em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com comidas típicas e apresentações culturais, a partir das 18h, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo, na Avenida Afonso Pena, 377. Entrada gratuita.

