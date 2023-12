Confira as atrações culturais para este domingo na Capital

Caroliny Martins, com Governo do Estado MS

Neste último final de semana antes das festas de fim de ano, a cidade está agitada com diversas opções de lazer. Confira algumas sugestões para se divertir com a família neste domingo.

Feira do Bosque - Neste domingo a feira do Bosque será em clima natalino, com decoração temática, Papai Noel, apresentação de orquestra infantil, coral, além de shows de forró, MPB e ainda uma aula show na parte de mostra gastronômica, fruto de uma parceria com a Abrasel. Na ocasião, o chef André Nardo vai ensinar três receitas ao vivo: Ceviche de Peixe Branco, Steak Tartare e Bruscheta Napolitana.

Também está prevista na programação, o concurso PET de Natal, leve seu bichinho fantasiado e participe!

Hora: 9h às 17h

Local: Rua Kame Takayassu com Rua das Folhagens

Entrada: Gratuita

Lançamento de livro - A Casa Quintal Manoel de Barros será palco para o lançamento do livro “Diálogos do Ócio”, de Bosco Martins, em comemoração aos 107 anos do poeta. A obra narra o inventário de amizade entre o autor e Manoel de Barros.

Hora: Às 9h30

Local: Rua Piratininga, 363

Entrada: Gratuita

Workshop de Natal - O Shopping Norte Sul Plaza realiza uma série de oficinas de artesanato criativo de graça neste domingo. As turmas começam aprendendo Guirlanda, depois Biscuit, e terminam com Sacola de Presentes.

Hora: 11h às 12h30; 14h30 às 16h; 18h às 19h30

Local: Avenida Ernesto Geisel, 2300

Entrada: 2kg de alimento não perecível

Espaço Sesc - Também no Shopping Norte Sul Plaza a criançada se diverte com oficinas e recreações. Os pequenos terão um dia de fantasia e festa do pijama.

Hora: A partir das 14h

Local: Avenida Ernesto Geisel, 2300

Entrada: Gratuita

Feira Vintage - Neste domingo tem inauguração de dois brechós, samba ao vivo, bebidas e comidinhas na feira Vintage que conta com peças garimpadas na Europa.

Hora: 15h às 21h

Local: Travessa General Wolgrand, 74

Entrada: Gratuita

Grupo Casa - No domingo tem a apresentação das cenas curtas autorais da turma Passarinho, as crianças de 3 a 6 anos que são alunos do Grupo Casa. Os pequenos vão levar para o palco o espetáculo “Os Super!”.

Em seguida tem contação de história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Comição, com a palhaça Mixirica e o Palhaço Cirola.

Hora: Às 16h;

Local: Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Natal nos Bairros - No domingo, a programação é no Jardim Carioca com com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens.

Hora: A partir das 17h

Local: Avenida Sete esquina com a Rua Aracy de Almeida

Entrada: Gratuita

Cidade do Natal - No domingo tem Banda da Guarda Civil Metropolitana e show de Érika Espíndola, além da Parada Natalina, na Cidade do Natal.

Hora: A partir das 18h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Natal no Centro – Na Praça Ary Coelho quem passa animando é a cantora Bia Blanc, além, claro, da Parada Natalina.

Hora: Às 19h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Natal da Feira Central - Com atividades para todas as idades, muita música e diversão, a Feira Central tem musical neste domingo “Filho de Deus Menino Meu” com a Comunidade Católica Shalom.

Hora: Às 19h30

Local: Feira Central – Rua 14 de Julho, 3351

Entrada: Gratuita

O Bem Amado - A última temporada popular de teatro do ano traz Dias Gomes, em “O Bem Amado”. A Cia Fulano di Tal apresenta a história de Odorico Paraguaçu, que tem como principal meta a inauguração de um cemitério municipal.

Hora: Às 20h

Local: Rua Rui Barbosa, 3099 - Centro

Entrada: Gratuita

Dourados

Dourados Brilha - A programação do Dourados Brilha continua neste domingo com apresentação de Coral Vozes de Dourados, Projeto de Capoeira Camará Dourados, orquestra de violão, missa e ainda espetáculo de teatro do Coletivo Clandestino.

Hora: Às 16h30

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

O Balaio - A feira criativa mais famosa de Dourados tem edição natalina neste domingo, na Praça Antônio João, dentro da programação Dourados Brilha. Na 21ª edição, O Balaio vem com muita arte, artesanato, comida boa e é o local perfeito para você fazer suas comprinhas de Natal.

Hora: A partir das 18h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Corumbá

Cantata de Natal - Neste domingo tem cantata de Natal no Memorial Homem Pantaneiro, em Corumbá. Uma belíssima apresentação para emocionar toda a família.

Hora: Às 19h

Local: Memorial Homem Pantaneiro

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

Alice no País das Maravilhas - Neste domingo tem apresentação do espetáculo de dança Alice no País das Maravilhas, baseado no livro de Lewis Carroll, para toda a família.

Hora: Às 19h

Local: Quadra Poliesportiva da Lagoa Maior

Entrada: Gratuita

