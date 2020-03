Confira as atraÃ§Ãµes deste final de semana em Campo Grande

O tão esperado final de semana chegou e para quem não quer ficar em casa poderá contar com várias ações, festas e eventos realizadas em Campo Grande.

Para quem gosta de música, o festival “Arte no Meu Bairro” vai estar no Jardim das Hortênsias (Rua Arquiteto Vila Nova Artigas esquina com a Rua Gérbera) neste sábado (7), a partir das 17 h. O evento conta com shows de Zé Pretinho e Márcio Guerreiro, David e Guilherme, Alcir Rodrigues e do DJ Rony Kattoy.

A já tradicional Feira Vegan vai rolar a partir das 18 horas na Praça dos Imigrantes, localizada na Rua Rui Barbosa, 65 – esquina com a Rua Joaquim Murtinho. No local, os visitantes poderão aproveitar a variação em culinária vegana, além de hortifruti direto dos produtores e sem agrotóxicos. Também haverá disponível para venda cosméticos 100% naturais e artesanais. A iniciativa é privada e conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Quem ainda quiser aproveitar o sábado para descartar seus lixos eletrônicos de forma adequada, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) estará com o ponto de coleta funcionando até a data. Alguns materiais não poderão ser descartados na ação, tais como: pilha, lâmpada, toner e cartucho de impressora, pois já existem pontos de descartes definidos para tais objetos pela cidade.

Já o domingo (8) acorda com Corrida e Caminhada do Dia da Mulher. O evento está marcado para começar às 7 horas, no Parque Ecológico do Sóter. A participação é gratuita e as inscrições serão feitas no local.

O Reviva Cultura traz uma edição especial para o Dia das Mulheres com dois grandes nomes da música regional sul-mato-grossense, a cantora Delinha e o Grupo Acaba. Além dos shows musicais, o Reviva oferece uma série de food trucks, feira pets e o microfone estará aberto a talentos que queiram se apresentar.

Deixe seu Comentário

Leia Também