Confira o que abre e fecha no feriado do aniversário de Campo Grande

Em decorrência do feriado do aniversário de Campo Grande que será comemorado neste sábado (26), os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços serão alterados. Por isso, o JD1 preparou uma lista com o que abre e fecha neste dia para você se programar e não perder a viagem.

No centro da cidade, o comércio está autorizado a funcionar normalmente. A decisão faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande. Entrtanto, cabe ao lojista decidir se vai ou não abrir, e caso a resposta seja positiva, é necessário pagar hora extra para os funcionários. Além disso, as mesmas regras servem para o funcionamento dos supermercados e farmácias.

No que se trata de atendimento médico de emergência, apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centro Regionais de Saúde (CRSs) atenderão ao público, mas haverá plantão de vacinação nas unidades: UBS Dona Neta, USF Moreninhas, UBS 26 de Agosto, UBS Silvia Regina, UBS São Francisco e USF Estrela Dalva. A imunização ocorre das 7h às 17h.

Para incentivar a doação de sangue, neste feriado, o Hemosul estará aberto para receber doações das 7h às 12h. Agora, para quem deseja resolver problemas bancários, terão que esperar até segunda-feira (28), porque, como de costume, as agências bancárias não atendem o público aos sábados. As agências dos correios também estarão fechadas.

Já para aqueles que desejam passear, os quatro shoppings de Campo Grande estarão funcionando das 10h às 22h, com excessão do Pátio Central que funcionará das 8h às 20h. Outra opção de lazer é o Bioparque Pantanal que atenderá ao público em horário especial, das 8h30 às 14h30.

Durante o final de semana funcionam as Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (DEPACs) do Centro e Cepol; e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).



Deixe seu Comentário

Leia Também