Confira os eventos que acontecem na Capital neste domingo

Domingou! Domingo é dia de descançar, mas também é dia de dar uma saidinha. Confira alguns dos eventos que acontecem hoje (9) em Campo Grande.

Praça Bolívia - A sexta edição da Praça Bolívia de 2023 terá dança de quadrilha julina, música e estúdio de tatuagem. Essa é a 190° edição da feira cultural. No evento, filhotes de animais estarão disponíveis para doação. No palco, o som fica por conta da banda Brisa do Mato, Luiz Acosta, Leca Harper, Samuca Brasil, General R3, Roger Simmons, Guto Martins, Marcelo Gameiro, Hugo Magno e dança com o Arraiá dos Amigos da Praça. Das 9h às 14h, entre a Rua das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira. Entrada é gratuita.

Arena Trampolim - O complexo de trampolins, com parede de escalada, tobogã de oito metros de altura e escorregadores de vários níveis garantem a diversão da criançada. Será das das 12h às 22h, na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 50 reais, por 50 minutos. A compra pode ser feita na bilheteria local

Garimpasso - Com 19 brechós participantes, domingo é dia de mais uma edição da feira de brechós Garimpasso. A feira promete roupas de todos os tamanhos, com muito estilo para fortalecer a moda sustentável da Capital. Para garimpar é preciso levar a própria sacola. Além da feira, no local haverá a cervejaria do Capivas, hamburgueria, cafés e floricultura. A partir das 15h, na Tv. Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Brincadeiras Musicais - Para divertir a criançada no domingão, o grupo Batucando Histórias se fará presente no Espaço Sesc em duas sessões no período da tarde. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem espetáculo em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Com três sessões, crianças até dois anos não pagam, e crianças de até 12 anos pagam meia. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: A partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Ira! - A banda paulista chega a Capital para celebrar antecipadamente o Dia Mundial do Rock com os fãs campo-grandenses. A banda ficou nacionalmente conhecida com os hits "Mudança de Comportamento", "Envelheço na Cidade", "Gritos de Multidão", e diversos outros. A abertura do show ficará por conta da banda Filho dos Livres, com os músicos Guga Borba e Guilherme Cruz que realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias. Está marcado para às 17h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Arraiá de São Bento - A tradicional festa de São Bento de Campo Grande, feita pelo Santuário Nossa Senhora da Abadia chega a sua 9° edição neste ano. Além da santa missa, haverá a apresentação da dupla sertaneja Gilson e Junior, concurso de quadrilhas, barracas de doces, shows de prêmios, pescaria e pratos típicos. Começa às 17h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia. Entrada é gratuita.

Aurraiá - A diversão de festas julinas se estenderam para os pets da Capital. No aurraiá terá competição de fantasia canina, barraca do lambeijo, pesacaria pet, petiscos juninos e flash tattoo. Além disso, durante a festa a cantora Ellen Américo Duo com participação especial de Gandalf e Blues animarão a festa. No aurraiá, quem doar ração ganha um chope de 400 ml. Começa às 18h, no Mr. Hoppy, localizado na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Festa Julina da Esplanada - Em um dos locais mais importantes para a história de Campo Grande, a Esplanada Ferroviária, acontece a 1ª edição da Festa Julina da Esplanada. A festa é realizada pela Feira Coletiva São Chico, em parceria com o Ponto Bar. Na programação tem mais de 50 expositores, além de comidas típicas, bebidas, área kids, música ao vivo, DJ’s, decoração temática e quadrilha. Começa às 16h, na Rua Dr. Temístocles. Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também