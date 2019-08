Confira os ganhadores do primeiro sorteio para a Expo MS 2019

Saiba Mais Fim de Semana Filhos de Campo Grande e Dieguinho abrem a Expo MS nesta quinta

O JD1 Notícias, em parceria com a Dut's Produções fez nesta quarta-feira (21) a primeira série de sorteios de pares de ingressos para shows da Expo MS Rural 2019 que começa nesta quinta-feira (22), em Campo Grande.

A promoção ocorreu no Instagram e sorteou três pares de ingressos para cada show deste final de semana, a começar na sexta-feira. Veja abaixo a relação dos sorteados:

- Ferrugem + Vitor Kley - SEXTA-FEIRA (23)

- João Bosco e Vinícius + Jeito Moleque - SÁBADO (24)





- João Gustavo e Murilo + Gustavo Lima - DOMINGO (25)









ATENÇÃO

Munidos de documento oficial com foto, os ganhadores devem retirar seus ingressos na sede do JD1 Notícias, localizada na rua Antônio Maria Coelho, 5178 – bairro Santa Fé, em horário comercial até sexta-feira (23). Qualquer duvida, entre em contato no whats pelo (67) 981222168. Os ingressos não serão entregues depois do prazo estabelecido.

Próximo sorteio

Na próxima quarta-feira (28) será o sorteio dos ingressos para os shows de Matheus e Kauan + Jet Leg e Fernando e Sorocaba + Kevinho. Acompanhe.

