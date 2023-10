Confira os "rolês" que acontecem neste sábado na Capital

Sabadou, e a Cidade Morena tem uma programação para este sábado (30). Confira os eventos que terão no dia de hoje!

Laço Comprido Acrissul - Para os amantes do Laço, a segunda etapa do Laço Comprido Acrissul vai acontecer neste fim de semana nos dias 29, 30 e 01, no Parque de Exposições Laucídio Coelho a partir das 07h00. Com a finalidade de resgatar e preservar a cultura, esporte e lazer, bem como fomentar a equinocultura do Estado, o evento terá entrada e estacionamento gratuitos, competições e baile carapé durante os três dias do evento a partir das 12h00. Saiba mais!

Semana do Cinema - Terceiro dia da super promoção! Começou na quinta (28) e vai até 4 de outubro. No UCI e Cinépolis o preço é de R$ 12. No Cinemark é R$ 12,90.

Torneio de Bozó - Neste final de semana acontece a 9° edição do Torneio de Bozó, com feijoada caprichada, por R$ 35. A competição premiará o vencedor com R$ 200 e R$ 100 em consumo. Começa às 12h30, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Inscrição: R$ 30 por dupla, pelo telefone (67) 98151-5511.

Oficina e Cine Clubinho - Nesta edição da Oficina e Cine Clubinho do Sesc Cultura, a criançada conhecerá de perto a obra do mestre Jorapimo, artista Sul-mato-grossense. Na oficina será realizada uma releitura da obra. É preciso levar tela de 30 a 40cm, um pincel largo e um fino e cola branca. A classificação indicativa é de 5 anos, e é preciso estar acompanhado de um responsável. No Cine Clubinho será apresentado "Brasil Animado". Começa às 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Nano Elânio - Com muita interação e musicalidade o artista Nano Elânio conta diversas histórias no Espaço Sesc. O arte-educador utiliza o violão, pandeiro e brincadeiras cantadas para entreter os pequeninos, em duas sessões. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc. Entrada é gratuita.

Encontro Baco de RPG - A primeira edição do Encontro Baco de RPG (Role-Playing Game) tem como objetivo reunir a comunidade geek, entusiastas e iniciantes no RPG. No evento terá concurso de Just Dance, cosplays e jogos de tabuleiro. Além do show de Matheus Ibanez. Para participar do concurso de cosplay, é preciso se inscrever no site. Começa às 15h30, no Baco Bar, localizado na Rua Santos Dumont, 1.030. Entrada é gratuita.

Sesc Encena - Batucando Histórias se apresenta no Sesc Encena trazendo muitas brincadeiras, humor, e interatividade. A proposta do grupo se define em show musical voltado para a família e especialmente às crianças. A classificação é livre. A partir das 16h, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - A programação é de Desfile da Silver Week, apresentando tendências de primavera. A partir de 17h30 a equipe Brinquemania estará no quintal para garantir a recreação da criançada. Das 17h às 22h, a programação é de oficina de desenho para colorir e brincadeiras. Para finalizar a noite, haverá show de reggae com Sandim, às 18h40 e às 20h, Dany Cristinne. A partir das 17h30, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Octobeer Fest - Com o espírito da tradicional oktoberfest alemã, a proposta da organização é trazer à Campo Grande uma experiência única por meio da decoração tradicional, música, competições de chopp de metro, culinária e chopes artesanais. Serão 7 horas de festa. No evento, se apresentam Douglas da Kombi e Muchileiros. Começa às 18h, no Sunset Growler Station, na Av. Afonso Pena, 5.668. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

SECO - Em comemoração aos 20 anos de Fulano di Tal, o grupo apresenta o espetáculo cênico colaborativo "SECO", em que dois atores entram em cena como interpretes de si mesmo e do outro, discutem afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, ódio e pela guerra. A classificação é de 16 anos. Está marcado para às 19h30, no Fulano di Tal, na Rua Rui Barbosa, 3.099. Entrada: R$ 40, na hora e R$ 20, antecipado, ingressos pelo whatsapp (67) 98129-7263.

Paula Toller - Com a turnê “Amorosa”, Toller irá apresentar uma antologia de todos os 40 anos de sua carreira, contando com direção musical e arranjos do produtor Liminha. Aos fãs da voz do Kid Abelha, a setlist será composta por músicas como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu Quero. Ser´às 22h, no Buffet Ondara Pálace, localizado na Av. Desesembargador Leão Neto do Carmo, 1464. Entrada: a partir de R$ 150, pelo site.

Show de Fred e Fabricio - A dupla apresenta o novo DVD “Acústico de Primeira 2” e relembram o primeiro projeto da parceria, o “Acústico de Primeira”. Eles têm vários sucessos, como “Surto de Raiva”, “Guarda Roupa” e “Tentação” ao lado”, com Bruno e Marrone. Começa às 21h, no Bosque Expo. Entrada: comprar na plataforma.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também