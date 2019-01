Último final de semana da Cidade do Natal; confira a programação

Neste domingo (6), a Cidade do Natal encerra suas atividades. E para este último final de semana a Prefeitura de Campo Grande programou diversas atrações que inclui shows e desfile de bonecos infantis que prometem encantar os visitantes.

Neste sábado (5) Magron Escobar se apresenta e dia 6 (domingo) Paulo Simões.

Todas as noites a partir das 20:30h tem desfile de bonecos infantis para a alegria da criançada. Os personagens Homem de Ferro, Hulk, Homem Aranha, Capitão América, Os Incríveis, Lady Bug, Meu Malvado Favorito, Frozen, Toy Store, As Princesas, Lool, Bem 10, Patrulha Canina, Pj Masks e Minios desfilam nesta sexta, sábado e domingo na Cidade do Natal.

O Passeio do City Tour continua até domingo totalmente gratuito, além da casa do Papai Noel e Área Kids com escorregador, balanço e cama elástica.

A praça de alimentação oferece diversos lanches a preços acessíveis para a população, como pastel, açaí, suco de laranja, cachorro quente, tapioca, hambúrguer, entre outros. Os preços vão de R$ 3 reais a 26 reais. Confira o cardápio completo e valores no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/cidadedonatal/gastronomia/

Para ter acesso a Cidade do Natal, uma linha especial percorre o itinerário, Shopping Campo Grande/ Cidade do Natal todos os dias das 18:30h às 23:30h. Os horários podem ser consultados pelo link: http://www.mobilibus.com/web/timetable-stops/new/5w71c#ka1

Programação:

Sábado (5)

20h30 - Show de Bonecos

21h30 - Magron Escobar

Domingo (6)

20h30 - Show de Bonecos

21h30 - Paulo Simões

