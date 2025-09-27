Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fim de Semana

Cultura, música e diversão agitam o sábado em Campo Grande

De atrações gratuitas a festas temáticas e shows tributo, Capital terá opções para todos os gostos

27 setembro 2025 - 09h32Carla Andréa

Campo Grande será palco de uma programação diversa neste sábado (27), com eventos que vão de festivais culturais e espetáculos teatrais gratuitos a festas de música eletrônica, tributos ao rock dos anos 2000 e encontros automotivos. Confira:

Sábado (27)

Festival Mais Cultura UFMS: Será das 9h30 às 22h, na Cidade Universitária – UFMS, com entrada gratuita.

Espetáculo “Divagar e Sempre”: Palhaças Bifi e Quinan (PA) apresentam peça sobre amizade e resistência nos rios amazônicos. Será às 16h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.

The Black Parade: Noite de emocore, nu metal, hardcore, metal gótico e clássicos dos anos 2000, às 22h, no Mirante Pub, na Rua Dr. Zerbini, 53, com ingressos a partir de R$ 25.

Parque da Ciência – Vem pra UFMS: Atividade interativa com monumentos científicos, experiências e atrações educativas, às 8h, na UFMS, com entrada gratuita.

Primavera Hot Hits: Festa de boas-vindas à estação, com DJs Joaquim e Lvcas, às 20h, na Rua Pedro Celestino, 1079. 

Motors Experience: Evento automotivo com exposição de veículos e test drives, no Autódromo Orlando Moura, com ingressos via Sympla.

Especial Blink-182, Paramore e Green Day: Show tributo às três bandas, às 20h, na Cervejaria Canalhas, com ingressos via Sympla.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows
Fim de Semana
Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows
Foto: Unsplash
Fim de Semana
Dança do ventre, desfile de moda e 'pagodin'; veja a agenda cultural deste sábado
Feira Ziriguidum
Fim de Semana
Sábado é dia de Feira com mais de 180 expositores e Pantanal Fashion Week; confira
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Fim de Semana
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Sábado tem dança, música, humor e cinema a preços promocionais em Campo Grande
Fim de Semana
Sábado tem dança, música, humor e cinema a preços promocionais em Campo Grande
Semana do cinema
Fim de Semana
Capital tem promoção nos cinemas, espetáculos teatrais e festas no fim de semana
Agenda deste domingo em Campo Grande tem música e festival gastronômico
Fim de Semana
Agenda deste domingo em Campo Grande tem música e festival gastronômico
Raphael Ghanem, comediante
Fim de Semana
Sábado promete com feiras, festival gastronômico e stand up em Campo Grande
Final de semana tem Roberto Carlos, Alex e Ivan, balada e Festival de Hambúrguer; confira
Fim de Semana
Final de semana tem Roberto Carlos, Alex e Ivan, balada e Festival de Hambúrguer; confira
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP investiga tabacaria por barulho acima do permitido em Campo Grande

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas