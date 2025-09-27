Cultura, música e diversão agitam o sábado em Campo Grande

Campo Grande será palco de uma programação diversa neste sábado (27), com eventos que vão de festivais culturais e espetáculos teatrais gratuitos a festas de música eletrônica, tributos ao rock dos anos 2000 e encontros automotivos. Confira:

Sábado (27)

Festival Mais Cultura UFMS: Será das 9h30 às 22h, na Cidade Universitária – UFMS, com entrada gratuita.

Espetáculo “Divagar e Sempre”: Palhaças Bifi e Quinan (PA) apresentam peça sobre amizade e resistência nos rios amazônicos. Será às 16h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.

The Black Parade: Noite de emocore, nu metal, hardcore, metal gótico e clássicos dos anos 2000, às 22h, no Mirante Pub, na Rua Dr. Zerbini, 53, com ingressos a partir de R$ 25.

Parque da Ciência – Vem pra UFMS: Atividade interativa com monumentos científicos, experiências e atrações educativas, às 8h, na UFMS, com entrada gratuita.

Primavera Hot Hits: Festa de boas-vindas à estação, com DJs Joaquim e Lvcas, às 20h, na Rua Pedro Celestino, 1079.

Motors Experience: Evento automotivo com exposição de veículos e test drives, no Autódromo Orlando Moura, com ingressos via Sympla.

Especial Blink-182, Paramore e Green Day: Show tributo às três bandas, às 20h, na Cervejaria Canalhas, com ingressos via Sympla.

