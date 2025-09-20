Dança do ventre, desfile de moda e 'pagodin'; veja a agenda cultural deste sábado

Campo Grande será palco de uma programação cultural intensa neste sábado (20), com atrações para todos os gostos e idades. Shows, teatro, moda inclusiva, dança, feiras sustentáveis e festas movimentam a cidade do amanhecer até a madrugada.

Entre os destaques estão o Festival Internacional da Carne, o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” e a 17ª edição do Desapega CG. Confira os horários e locais:

Sábado

Festival Internacional da Carne - No sábado, sobem ao palco Bêbados Habilidosos, Coquetel Blue e outras bandas regionais. Horário: 11h às 23h Parque de Exposições Laucídio Coelho - Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” - Inspirado livremente na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa poética e fantástica em clima de aventura espacial. A sessão conta com acessibilidade em Libras. Horário: 16h - Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 - Entrada: Gratuita

Desapega CG - A 17ª edição do evento traz moda sustentável, consumo consciente e economia circular, reunindo mais de 50 expositores e cerca de 20 mil peças a partir de R$ 2. Horário: 8h às 16h - Parque Ayrton Senna - Entrada: Gratuita

Semana da Moda Inclusiva - Com foco em diversidade e representatividade, o evento reúne desfiles, shows regionais, oficinas, feira de moda autoral e workshops, promovendo moda acessível e inclusiva. Horário: 10h às 22h - Shopping Norte Sul Plaza - Entrada: Gratuita

Festival Rakkasah - Encontro de dança do ventre que reúne artistas de destaque, competições e apresentações de profissionais renomados. Horário: 8h às 12h - Local: Av. Afonso Pena, 107 - Entrada a partir de R$ 25.

Ítalo Sena em “Duas Conversas” - Fenômeno do stand-up nacional, Ítalo Sena apresenta em Campo Grande o espetáculo “Duas Conversas”, com muito humor e situações cotidianas contadas de forma irreverente. Horário: 21h - Teatro Glauce Rocha - Entrada: a partir de R$ 50

Noite de Hardcore com Sujera & Tonelada - O som pesado toma conta da Cervejaria Canalhas, que recebe o hardcore da banda Sujera (SP), Tonelada (Dourados) e abertura com I’m Pistol. Horário: 18h - Cervejaria Canalhas - Entrada: a partir de R$ 30

Baile da Bruxaria - O Zé Carioca fecha a rua para uma noite especial com baile e muita música. Horário: 20h - Entrada: Gratuita

Unidos por um Bom Pagode - Bortoti, Thiagão e Vini Barreto comandam o show com os maiores sucessos do pagode dos anos 90. Horário: 17h - Lupland Biergarten - Entrada: a partir de R$ 50

Pagode do Rolim - O grupo Samba 10 garante o ritmo do pagode para animar o sábado na Arena MS. - Horário: 17h - Arena MS - Entrada: a partir de R$ 40

Aí Calica – Funk e Tribal House - Festa com duas pistas: uma dedicada ao funk 150 BPM e outra ao tribal house. A partir das 23h - NON - Entrada: a partir de R$ 15

Flashback Dance Night - O Clube Estoril revive os clássicos que marcaram gerações com DJs Elton Chatanooga, JB, Simmu, Patty Araujo e André Zhy. Horário: 19h30 - Clube Estoril - Entrada: R$ 70

