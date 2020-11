De inauguração de bar a teatro, veja o que fazer fim de semana

Neste final de semana o sextou já tem local marcado com inauguração e reabertura de dois bares em Campo Grande, além de um “rolê” cultural que ocorrerá no sábado (7), no Centro De Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo.

O Buteco Mercedita terá três atrações a partir das 16h, com sertanejo modão, e participação das cantoras Luna Luz, Nádya Nara e Joyce Bethânia. O ingresso é R$ 5 reais além de promoção da cerveja Sub Zero por R$ 8.

Além disso os sócios Elias Roellis e Cezar ressaltam que o local adotará as medidas de biossegurança com obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e 50% da lotação máxima. O Buteco Mercedita fica localizado na Av. Calógeras 3100.

O Bartholomeu terá apresentação de Lucca e Biel; Vitor e Cadu; Fred e Victor; Rafa e Junior e que inclusive realizarão o lançamento oficial da música “Modo Sobrevivência”.

A casa fica na rua Oceano Atlântico 115, na Chácara Cachoeira e entrada será R$ 20

Enquanto isso amanhã, o Teatro Palácio Popular da Cultura irá exibir a partir das 19h30 a comédia Louca por Homem, com Luiza Tomé e participação especial do Maestro Miguel Briamonte.

O ingresso varia de R$ 65 a 85 dependente do lugar escolhido. Foram disponibilizados 290 lugares. O Palácio Popular da Cultura fica na Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678, Jardim Veraneio.

A Boate LGBTQIA+, Daza retorna as atividades nesta sexta-feira (6). Seguindo todas as medidas de biossegurança e a pista se tornou um Lounge Bar, a festa começa as 22h e tem capacidade máxima reduzida em 50%.]

Para quem curte o bom sertanejo, tem programação certa para o domingo (8). Patrícia e Adriana se apresentam no evento Nossa Vibe. O local da apresentação é no endereço Luiz Charbel 510, jardim Mansur.

