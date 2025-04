De Xande à Vintage Culture: Fim de semana na Capital tem evento para todos os gostos

Se você ainda acha que “em Campo Grande nunca tem nada”, é porque não viu essa programação!

Neste fim de semana, a Capital terá rock, funk, Lady Gaga, feira de brechó, exposição de arte, espetáculo circense, gospel, rodeio e até orquestra sinfônica com samba. Bora escolher o seu rolê?

Sexta-feira (25)

Especial Lady Gaga: No Má Donna Bar, o DJ LadyAfroo + Gaga Funkeira vão agitar o 'sextou' na Rua 14 de Julho, a partir das 18h. A entrada é gratuita.

Mindevil Classics - Heavy Metal: Evento será na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99, a partir das 23h. A entrada está a R$ 20.

DJ Shaba + DJ Leo Subtil: O evento eletrônico acontecerá na Capivaras Cervejaria, que fica na Rua Pedro Celestino, nº 1079. O evento começará às 17h, com entrada gratuita.

Flashback - Patty Araújo + Control A: O Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, nº 1186, preparou uma noite de flashback para os amantes do rock. O evento acontece nesta sexta-feira, a partir das 20h, com entrada paga diretamente no local.

Bruno e Thiago, Gustta Paes, Zé Lucas e Benício: Show dos cantores acontece na Valley Pub, na Avenida Afonso Pena, 4150, a partir das 18h.

Fetish - Desejos à flor da pele: A casa noturna LGBT Non Club, na Rua Pimenta Bueno, 127, é quem está promovendo o evento, que será realizado a partir das 19h, com entrada a R$ 15.

Sábado (26)

Vintage Culture - Greenvalley: O DJ sul-mato-grossense mais famoso do mundo comanda a pista em uma edição especial da icônica festa eletrônica no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 22h, com entrada a R$ 180.

Espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”: O espetáculo do Circo do Mato trás humor, arte e inclusão. O show será realizado na Casa de Ensaio, na Rua Visconde de Taunay, 203, às 19h30, com entrada gratuita.

Stand-up “De Borracha à Bombacha” - Cris Pereira: Do "Praça é Nossa" direto para o Palácio Popular da Cultura. O show será a partir das 21h, com entrada a R$ 60.

Feira do Teatro: Evento terá música, arte, gastronomia e cultura. Será realizado na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. A feira começará às 18h30, com entrada gratuita.

1º Bosque Retrô: Encontro de vinis, brechós, antiguidades, carros antigos, mais show da banda Alzira’s no domingo. Isso mesmo, o evento acontece no sábado e no domingo, das 10h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

2º Festival Filhos da Jamaica: Evento terá capoeira, cultura afro e integração. Será realizado na Escola Hércules Maymone, às 15h30, com entrada gratuita.

Beats no Terraço – Funky Fresh: Evento acontece na Travessa Ana Vani, 51, às 15h, com entrada a R$ 60.

Domingo (27)

Xande Canta Caetano: Xande de Pilares e a Orquestra Sinfônica de Campo Grande homenagearão Caetano Veloso no Parque das Nações Indígenas, às 17h, com entrada gratuita.

2º Festival de Música Cristã com Weslei Santos: Evento acontecerá na Feira Central de Campo Grande, às 20h, com entrada gratuita.

