Dia das Mães, shows, feiras e teatro agitam o fim de semana na Capital; confira

Sexta-feira (9)

Feira do Bosque Edição Especial de Dia das Mães: Evento está sendo realizado no Shopping Bosque dos Ipês. Começou às 10h e vai até às 22h, com entrada gratuita. A feira conta com 20 expositores de economia criativa.

DJ Murphy Dee e DJ Laura Bittar: Será realizado no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, a partir das 17h, com entrada gratuita.



DJ Bibbia na SextaDonna: No Má.donna, na Rua 14 de Julho, o evento será a partir das 18h, com entrada gratuita.

Samba de Malandro: A roda de samba animada acontecerá no Quiça Bar, na Rua Euclides da Cunha, 488, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Sextou no Ponto: Com os DJs Lady Afroo e Deumathh, o evento no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, e começa às 19h.

Noite de Flashback: Evento acontece no Clube Estoril, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Será a partir das 20h30, com entrada a R$ 30 para não sócios, e sócios têm entrada gratuita. Quem serão os responsáveis por animar a festa são os DJs Simmu e JB.

Tributo Pearl Jam + Abertura da banda Money Talks: A partir das 20h, o Blues Bar estará aberto para os interessados no evento. O estabelecimento está localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Especial Queen com banda Rockefeller: Evento acontecerá na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99. Será a partir das 23h, com entrada a R$ 20.

Sextou Stand-up com Cege Comedy: Será na Rua Cadênio, nº 55, a partir das 20h.

Sábado (10)

Feira do Bosque Continuação da Edição Especial de Dia das Mães: Seguirá acontecendo no Shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Oficina de Artesanato Chaveiros em Crochê de Malha: Será na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul, das 14h às 16h. A entrada é gratuita, mas com inscrição antecipada pelo app Clube+.

Feijuca com Samba Vou pro Sereno: Será na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, a partir das 11h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 99270-6330.

Feijoada com Samba no Má.donna: Será realizado no bar Má.donna, na Rua 14 de Julho, das 11h às 14h30. Ingressos a partir de R$ 45, via Sympla.

Encontro Mensal de Carros Antigos: Evento será realizado na Cidade do Natal, às 14h, com entrada gratuita.

Duelo Grunge Kleber (Foogha) vs Alisson (Lockdown): Evento musical será realizado na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99, a partir das 17h. Ingressos via Sympla.

Mundo Louco Pop Folk Guga Borba e Jerry Espíndola: Evento será promovido no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, a partir das 19h. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Teatro: "Com os bolsos cheios de pão" Cia de São Paulo: Será na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177, às 20h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 98129-7263.

Exibição de "La Usurpadora" no Cineclube do Progeli: No Anfiteatro Marçal de Souza Tupã, às 16h30, com entrada gratuita.

Tributo Hello Adele Live in Vegas: Será realizado no Palácio Popular da Cultura, às 21h, com ingressos a partir de R$ 280.

Feira de Adoção "Seu melhor amigo precisa de você" Anjos da Dani: Será realizado no Outpet, na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, 307, a partir das 9h, com entrada gratuita.

Domingo (11)

Treinão Especial de Dia das Mães: Será realizado no Parque dos Poderes (em frente à Governadoria), com largada prevista para às 6h. O evento é gratuito e será agitado pelo DJ Fabinho, além de café com barista, hidratação e sorteios.

Bloco Forrozeiros Especial Dia das Mães: No Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, a partir das 17h. A partir das 19h, a entrada será no valor de R$ 10.

Pagode na Pele Ao Vivo: Evento será promovido no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, a partir das 19h

Teatro: "Com os bolsos cheios de pão" Cia de São Paulo: Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. Será a partir das 20h, e as reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 98129-7263.

Lojas abertas no Norte Sul Plaza: A partir das 11h. Lojas confirmadas: Acium, Arezzo, Baumer, Bella Bijoux, C&A, Casas Bahia, Ceci Shoes, Centauro, Cravo e Canela, Democrata, Doralice, Inovar, Label, Maciel Livros, Magazine Luiza, Mini Cars, Multicoisas, Mundo di Chocolate, O Boticário, Planet Cell, Quantum, Renner, Stilo A e Via Flora.

