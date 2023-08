Dia dos pais: Confira lugares para levar o paizão para almoçar no domingo

Celebrado anualmente todo o segundo domingo do mês de agosto, o Dia dos Pais é dia de celebrar e curtir momentos especiais com aquela pessoa que é amiga e companheira de todas as horas. Para aproveitar o domingão de um jeito especial, o JD1 Notícias separou uma lista de restaurantes para você escolher onde vai almoçar com o paizão. Confira:

O Vermelho Grill estará funcionando com pratos a la carte a partir das 11h10 até às 16 horas. As reservas já estão esgotadas, mas o local também atenderá por ordem de chegada. O endereço na Avenida Afonso Pena, 6078 - Chácara Cachoeira.

Outra opção é o Augustus Restaurante, que também estará funcionando das 11h às 16 h com pratos a la carte, e ainda haverá confirmação sobre o rodízio. Não é necessário fazer reserva. O restaurante fica na Rua José Antônio, 71 - Itanhangá Park.

O tradicional Outback Steakhouse vai começar a funcionar a partir das 11h45 e 22 horas, sem a necessidade de reserva, sendo assim, basta chegar cedo para se acomodar. O restaurante Madero também abrirá às 11h45 e fechará às 22h30, sem necessidade de reservas. Os dois restaurantes ficam localizados na entrada do Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, 4909 - Royal Park

Para quem não quer esperar, e prefere deixar o lugar reservado, o Domus Bistrot e o restaurante Fogo Caipira, ainda tem vagas disponíveis para reservas. Para reservar uma mesa no Domus, basta ligar no (67) 3201-0613, mas se você escolher o Fogo Caipira, o número para reservas é o (67) 3324-1641. Não é necessário pagar pela reserva, basta chegar no horário combinado. Os restaurantes também atenderão por ordem de chegada.

O Domus Bistrot fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2699 - Jardim dos Estados, e o Fogo Caipira está localizado na Rua José Antônio, 145 – Centro.

Agora, se o seu pai é fã de peixe, a Casa do Peixe é uma ótima opção para o almoço. O local não trabalha com reservas, apenas por ordem de chegada, das 10h30 às 15h. O rodízio com várias opções de peixe custa R$ 141, mas também tem a opção a la carte que custa R$ 91 para uma pessoa e R$ 161 para duas pessoas. O endereço é na Avenida Dr. João Rosa Píres, 1030 – Amambai.

Se o paizão prefere um bom rodízio de carne, com diversos cortes finos, o Bezerro de Ouro atenderá das 11h às 15h, por ordem de chegada. O rodízio custa R$ 117. O restaurante fica localizado na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 307 - Chácara Cachoeira.



