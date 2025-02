Domingo tem Feira Bosque da Paz, adoção de pets e Bloco Forrozeiros na Capital

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Com tema Carnaval, esta edição conta com música do Grupo Mahila, Grupo Koisasamba e lançamento do Bloco Barra de Saia. Além, é claro, de barracas de comida, artesanato regional e atividades para as crianças. Será das Das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Feijoada da Verde e Rosa - Versão esquenta de Carnaval, a escola de samba Unidos da Vila Carvalho chega com Netinho de Paula, Daran Junior, Bateria “Surdo Um” da Mangueira e Bateria Poderosa da Vila Carvalho na tradicional Feijoada Verde e Rosa. A partir das 11h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 100, com vendas pelo WhatsApp (67) 99270-6330.

Feira de Adoção de Pets - Para quem está procurando um novo parceiro fiel para todos os momentos, o Projeto Vida Animal realiza a Feira de Adoção de Pets. Para adoção serão disponibilizados cães e gatos, filhotes e adultos, de diversas raças. Todos os filhotes são vacinados e vermifugados e os adultos são castrados e vermifugados. Será das 14h às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é grátis.

Feira de Brechó Cool Stuff + DJ Chico - Curte moda sustentável? Este domingo a Feira de Brechó Cool Stuff acontece no Capivaras. A partir das 17h, no Capivaras Cervejaria. Entrada é grátis.

Bloco Forrozeiros MS - Curte forró e carnaval? A banda Flor de Pequi comanda o esquenta do pé de serra para fechar o final de semana com estilo. Começa às 19h, no Kafofo, localizado na Rua Temistocles. Entrada: R$ 20,00 - quem estiver com abadá: R$ 15,00.

