Domingo Ã© de Festival de VerÃ£o, AlmoÃ§o SolidÃ¡rio e bloquinho na Capital

Mais um final de semana chegando ao fim, mas nem por isso falta o que fazer neste domingo (9) em Campo Grande, que tem atividades para todo mundo se divertir e se ocupar.

Desde atividades físicas até celebrações do dia do grafiti, o que não falta é algo para o campo-grandense se divertir e aproveitar os últimos momentos do 'findi' antes de mais uma semana começar. Confira a programação da Agenda Cultural do JD1 para este domingo!

3° Festival de Verão - O evento, consolidado no calendário estadual de esportes e lazer, contará com diversas atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre. Confira aqui quais serão as atividades realizadas. A partir das 7h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Campão Graffiti: Arte urbana e cultura - Para celebrar o dia do graffiti, as atividades culturais vão desde apresentações musicais com MCs, performances de B-boys e B-girls, atividades infantis, live painting e muito mais. Será das 8h às 19h, na ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá, localizado na Rua do Comércio, 149. Entrada é gratuita.

Almoço Solidário - Está a fim de um churrasco? Aqui você encontra, além de bingo e som ao vivo durante o almoço do Projeto Aspirante. Lembre-se de levar pratos e talheres. A partir das 11h30, na Rua Guarapuava 904. Entrada: R$ 40,00 pelo site e R$ 50,00 convites no dia.

Bloco Techno na Rua - Música eletrônica ocupando os lugares públicos com o DJ Marquinhos Espinosa trazendo um set especial voltado para os anos 90, DJ Keertana e Zandza Berg. Começa às 13h, no Monumento Maria Fumaça. Entrada é gratuita.

Projeto Reggae Woman - Em especial ao mês das mulheres, com a criadora da rede nacional de reggae, BoliBoli na Seleção Vinil, e convidadas Babilônica e Vitória Chamorro. Começa às 17h, no Capivas. Entrada: R$ 10,00 após às 19h.

