Domingo é de Sarau, Feira Bosque da Paz e rimas em Campo Grande

Com o final de semana já chegando ao fim, este domingo (18) ainda tem muito do que dar, com atividades para todas as idades e públicos encerrarem com estilo a folguinha semanal antes da segunda-feira!

Confira a agenda cultural do JD1:

Sarau Perspectivas Brasilidades: Evento com música brasileira. Será a partir das 17h, no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079. Ingressos a R$ 10.

Samba do Caramelo: Será a partir das 19h, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103. Entradas serão cobradas na portaria.

3ª Feira Underground: Gastronomia, rock, metal e artesanato. Será a partir das 16h, na Praça Cuiabá. Entrada gratuita.

Feira Bosque da Paz: Cultura, criatividade e empreendedorismo. Será das 9h às 15h, no Carandá Bosque. Entrada gratuita.

Espetáculo “Huma” (Reapresentação): A partir das 16h, no Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. A entrada será gratuita.

Oficina “Corpo Cidade Performance”: Teatro com artistas de Manaus. Será das 9h às 12h, no Espaço Fulano di Tal, na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada gratuita.

Salve o Vinil: LPs, literatura e batalha de rima. Será a partir das 14h, no Ramita Cafés, na R. Kame Takaiassu, 845. Entrada gratuita.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também