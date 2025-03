Domingo na Capital: shows, feira de artesanato e espetÃ¡culos para todas as idades

Domingo (23) chegou com uma agenda de eventos para agradar todos os públicos campo-grandenses. Show, feira e artesanato acontecem hoje e você não pode perder. Confira:

Show Beneficente com Marcelo Loureiro: O multi-instrumentista Marcelo Loureiro traz o show “Alma latina: Tributo a Aires Gonçalves”, uma imersão na música Andina, unindo influências da cultura paraguaia, argentina, chilena e brasileira. A partir das 18h30, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 40,00, ingressos pelo site.

Feira de Artesanato “Mãos que Criam” - Interessado em conhecer o artesanato de MS? Aqui você encontra produtos para comercialização, exposição do artesanato de 16 municípios do interior e participação de oito etnias indígenas do Estado. Será das 14h às 22h, no Armazém Cultural/Feira Central. A entrada é gratuita.

A ursinha Pelúcia - Momento de diversão, risadas e contação de histórias para todas as idades. A partir das 16h, no Visconde de Taunay, nº 306. A entrada é gratuita e ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Semana do Artesão | O grande salto - O espetáculo infantil “O grande salto” traz trampolim acobrático, risadas, saltos e cambalhotas. A partir das 17h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Exibição Cinema - No Capivas vai acontecer a exibição de quatro curta-metragens de diretoras de Campo Grande. A partir das 17h, na Cervejaria Capivas. Entrada: Portaria R$ 5,00.

