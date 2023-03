Domingo tem agenda com Dudu Nobre na Capital; Confiras as atraÃ§Ãµes

Campo Grande está com o domingo recheado de opções de lazer com a família, incluindo almoço com música e muito samba.

Uma das atrações é a presença de Dudu Nobre na inauguração do Éden Bar às 12h. No início da tarde tem feira artesanal e um encontro de músicos no Clan Bier. Confira:

DOMINGO

O Balaio - Balaio é uma feira artesanal que nasceu em Dourados e se tornou tradicional na região. Sua primeira edição em Campo Grande repleta de arte, artesanato, moda, cuidados pessoais, música, bebidas e gastronomia. Será das 15h às 21h, na Av. Calógeras em Frente à Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Trio Sambaduque - Toniquinho da Vio, Flavinho Porto Alegre e Rodrigo Teixeira vão se encontrar para um final de tarde com muito samba e MPB. Começa às 18h, no Clan Bier, localizado na Rua Dr. Zerbini, 464. Entrada: R$ 10.

1° Costelão do Mário Márcio - Baile terá muita costela e baile com Grupo Chama Campeira, Grupo Chão Batido, Grupo Baile Bom e Zé Carrilho. A partir das 11h, na Rua Litorânea, 174. Entrada: a partir de R$ 30.

Dudu Nobre - Para marcar a reinauguração da Eden, bar traz show de Dudu Nobre com muito samba. Está marcado para às 12h, na Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 20. Entrada: a partir de R$ 200 (mesa para 4 pessoas).

10 anos na sola da bota - Churrasco dançante terá Eco do Pantanal, Gregório da Fronteira e muito mais. A partir das 11h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: a partir de R$ 30.

1° Encontro de Motocicletas de Elite - Feijoada completa, studio de tatuagem e shows de rock com Foogha e Alzira marcam o evento. Está marcado para às 11h, na Rua Paraisópolis, 26. Entrada: R$ 50.

