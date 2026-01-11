Domingo tem cultura, feira e cinema em Campo Grande

Campo Grande tem domingo (11) movimentado, com opções que vão da tradição cultural asiática à feira ao ar livre e sessão especial de cinema. A programação inclui celebração comunitária, gastronomia, artesanato, lazer para a família e exibição de filme em clima descontraído, espalhada por diferentes regiões da cidade.

DOMINGO

Festa de Ano Novo dos Signos - Comemoração da tradição asiática para pessoas que completam idades simbólicas, promovida pela Associação Okinawa de Campo Grande.

Horário: 17h

Local: Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, 110 – Amambai

Entrada: Sistema mochiyori (levar doce ou salgado)

Feira do Panamá - Primeira edição de 2026 com opções de gastronomia, artesanato, lazer e apresentações culturais ao ar livre para toda a família.

Horário: 9h às 16h

Local: Praça do Panamá

Entrada: Gratuita

Globo de ouro - Sessão especial do Globo de Ouro no Capivas Cervejaria, com o filme Agente Secreto concorrendo, em telão e com chopp para os espectadores.

Horário: 21h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Gratuita

