Domingo tem cultura, feira e cinema em Campo Grande

A programação reúne festa tradicional asiática, feira ao ar livre e sessão especial do Globo de Ouro

11 janeiro 2026 - 09h40Sarah Chaves
Feira do PanamáFeira do Panamá   (Redes sociais )

Campo Grande tem domingo (11) movimentado, com opções que vão da tradição cultural asiática à feira ao ar livre e sessão especial de cinema. A programação inclui celebração comunitária, gastronomia, artesanato, lazer para a família e exibição de filme em clima descontraído, espalhada por diferentes regiões da cidade.

DOMINGO

Festa de Ano Novo dos Signos - Comemoração da tradição asiática para pessoas que completam idades simbólicas, promovida pela Associação Okinawa de Campo Grande.
Horário: 17h
Local: Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, 110 – Amambai
Entrada: Sistema mochiyori (levar doce ou salgado)

Feira do Panamá - Primeira edição de 2026 com opções de gastronomia, artesanato, lazer e apresentações culturais ao ar livre para toda a família.
Horário: 9h às 16h
Local: Praça do Panamá
Entrada: Gratuita

Globo de ouro - Sessão especial do Globo de Ouro no Capivas Cervejaria, com o filme Agente Secreto concorrendo, em telão e com chopp para os espectadores.
Horário: 21h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuita

Funlec - Matriculas

