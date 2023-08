Domingo tem feira, passeio de bike, Bon Odori e muito mais atrações na Capital

A Cidade Morena está recheada de eventos para todos os gostos neste domingo (20). Alguns dos eventos de hoje são gratuitos. Confira:

Feira do Bosque da Paz - A edição comemorativa ao um ano de existência de Feira do Bosque acontece neste domingo. Serão mais de 500 expositores nas áreas de artesanato, moda autoral, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

TorresmoFest - O encerramento do evento que animou a gastronomia na Capital, trará uma eclética seleção de tributos. Dany inicia as apresentações e faz uma homenagem ao Pop, às 14h. Em seguida, o Cover Paramore, apresentado pela Banda Red se apresenta às 17h. O grupo On The Road finaliza os shows da noite, com uma interpretação de cover Guns N' Roses. A partir das 14h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Clube da Bike: Passeio Ciclístico - O passeio é organizado pelo Comper e Fort Atacadista. Quem é apaixonado pelo esporte ou quer começar a pedalar, não pode perder a oportunidade de participar do 1º Passeio Ciclístico Clube da Bike, em Campo Grande, no dia 20 de agosto, um dia após o Dia do Pedal. Mais informações.

Nano Elânio - O arte-educador e musicoterapeuta Nano Elânio embala o público com a contação de história. A apresentação terá interação e musicalidade para animar a criançada no domingo. Nano se apresenta em duas sessões. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Vila dos Dragões - Inspirado no universo Viking e no enredo do filme "Como Treinar o Seu Dragão", o parque Vila dos Dragões oferece uma grande experiência para a criançada se aventurar no mundo dos dragões. A classificação é de 3 a 12 anos. Das 12h às 20h, no Shopping Campo Grande. Entrada: R$ 50 por 30 minutos.

Bon Odori - A 37 Edição do Bon Odori acontece neste final de semana. O evento tradicional, é como se fosse o dia dos finados no Brasil, mas com o aspecto alegre, com dança para honrar e reencontrar os espíritos dos ancestrais. Será das 18h às 23h, na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, localizada na Avenida Ministro João Arinos, 1.792. Entrada é gratuita.

Café Comédia - Samuel Isidoro se apresenta no Café Comédia para animar o domingão e iniciar a semana com muito humor. Começa às 19h, no Café Mostarda.

Deixe seu Comentário

Leia Também