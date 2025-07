Domingo tem Pagode da Ofensa, João Gomes e espetáculo "Tico Tico no Fubar" na Capital

Um dos eventos mais aguardados no fim de semana, o cantor João Gomes sobe neste domingo (13) no palco do MS ao Vivo no Parque dos Poderes a partir das 17 horas, com entrada gratuita.



Campo Grande conta ainda com programação da Feira Gaúcha, o espetáculo 'Tico-Tico no Fubar do grupo de teatro 'Fulano di Tal' e show do Eros Prado com Pagode da Ofensa no Veras bar. Confira:

Domingo (13)

João Gomes no MS ao Vivo - O Parque das Nações Indígenas recebe mais uma edição do MS ao Vivo, desta vez com João Gomes, um dos maiores nomes do piseiro no Brasil. A abertura fica por conta do músico Gabriel Chiad, com muito forró e sanfona.

Horário: 17h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

18ª FenaSul – Feira Gaúcha - Com costela fogo de chão, chocolates de Gramado, chimarrão e shows culturais, a FenaSul segue neste domingo com apresentações de Trem Pantaneiro e Marlon Maciel.

Horário: 17h às 23h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: R$ 10 (gratuito para menores de 10 anos)

Feira da Praça Bolívia - Em edição especial pelo Dia do Rock, a tradicional feira da Bolívia conta com expositores e shows de Renan Matos, Toca Direito, Projeto Umoja, Elisa Emanuely, Skuderia e Marden Machado.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia

Entrada: Gratuita

IV Feira Underground - Com shows de Mystical Perversion, Maestro Lang, Codinome Winchester, Atropelo e Bravo e Meio, a Feira Underground reúne o melhor do rock autoral da cidade, além de expositores de arte, moda e gastronomia.

Horário: 16h

Local: Praça Cuiabá

Entrada: Gratuita

Roda Gigante - Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Oficina de Férias no Shopping Campo Grande - Neste domingo tem oficina de origami, oficina para colorir e mini jogo da velha.

Horário: 16h às 19h

Local: Shopping Campo Grande (2º piso) – Av. Afonso Pena, 4909

Entrada: Gratuita

Arena Gloob - Inspirada em atrações de sucesso do canal Gloob, como DPA – Detetives do Prédio Azul, Tara Duncan, Acampamento de Magia e Giga Blaster, a Arena Gloob traz um circuito interativo com desafios, pistas, labirinto e piscina de espumas para crianças de 2 a 13 anos (até 1,60m ou 80kg). Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 60 (meia para autistas e PCDs com documentação)

Experimento Cênico “Tico Tico no Fubar” - O Grupo Fulano di Tal apresenta um experimento cênico baseado no “Auto da Barca do Inferno”, encerrando o primeiro semestre de sua oficina de montagem.

Horário: 19h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Arraiá da Feira do Panamá - A tradicional feira do bairro Panamá ganha clima junino com barracas típicas e shows de Renan & Romário e Wilson da Viola e Pollyana Sanfoneira.

Horário: 15h às 22h

Local: Rua Palestina, esquina com Rua Náutico

Entrada: Gratuita

Arraiá Beneficente de Norte a Sul - Com comidas típicas e barracas solidárias, a festa junina do Shopping Norte Sul acontece no estacionamento, com programação para toda a família.

Horário: 17h às 22h

Local: Estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza – saída G (Cinépolis)

Entrada: Gratuita

Eros Prado – Pagode da Ofensa - Conhecido por participações em programas de humor, Eros Prado apresenta seu stand-up “Pagode da Ofensa” no Vera’s Bar.

Horário: 19h30

Local: Vera’s Bar – Av. Bom Pastor, 154

Entrada: A partir de R$ 180 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/eros-prado-especial-pagode-da-ofensa-10-anos-campo-grande-ms-13-07-19-30-h/2984081

Feijuca do Calabreso - Feijoada completa, pagode e clima de confraternização embalam o domingo no Estação Pôr do Sol.

Horário: 12h

Local: Complexo Estação Pôr do Sol – R. Imbirussu, 763

Entrada: A partir de R$ 27,27 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/feijuca-do-calabreso/3017463

Noite de Gala – Suzana Leite - A escola de dança Suzana Leite promove seu espetáculo de gala, reunindo alunas em uma celebração da arte e evolução técnica.

Horário: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: A partir de R$ 32 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/noite-de-gala-2025-espaco-de-danca-suzana-leite/2925352

Pagode de Domingo – O fim de semana termina com sambinha descontraído ao ar livre no Má Donna Bar.

Horário: A partir das 16h

Local: R. 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: Gratuita

Fátima do Sul

Fátima Fest - O domingão fica por conta de Gino e Geno, além do DJ Ph Freitas.

Horário: a partir das 19h

Local: Centro de Eventos Beira Rio

Entrada: gratuita

Miranda

Fecir - A dupla João Bosco & Vinícius comanda o palco da Fecir neste domingo.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Exposições

Entrada: gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também