Domingo tem programação gratuita nos altos da Afonso Pena e estreia de circo

Para a população aproveitar o último dia do fim de semana, Capital tem estreia do Circo dos Sonhos no shopping neste domingo (8), além de apresentações e espetáculos gratuitos nos Shoppings Norte Sul e Bosque dos Ipês.

Confira a programação deste domingo:

Cidade do Natal - O espaço segue com diversas atrações até 15 de janeiro. A Parada Natalina segue até o dia 8 de janeiro no local, em um único horário, às 21h. Será às 17h, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - Estreia do Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota na capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, o público vai curtir o grande espetáculo “Alakazan, a Fábrica de Chocolate”. Alegria, magia e diversão para toda a família! A sessão única de hoje será às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: Compre aqui.

Sesc no Bosque - Sandim se aventura nas ondas do reggae com influências da MPB e do samba rock. Acontecerá das 12h às 14h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc Norte Sul Plaza - Tem espetáculo infantil Iludidamente com Mago Tom. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Valsa n°6 - De Nelson Rodrigues, na peça com Tauanne Gazoso e direção de Fernando Lopes, a narrativa retrata as lembranças de uma adolescente assassinada enquanto ouvia Chopin. Está marcado para às 20h, na rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 20,00.

