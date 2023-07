Domingou! Hoje tem Yoga, pagode e transmissão do Brasileirão no shopping

DOMINGO

Transmissão Brasileirão 2023 - O Shopping Bosque dos Ipês exibe a disputa entre América (MG) x Palmeiras no o telão da praça de alimentação. A partir das 15h. Entrada é gratuita.

Arena Trampolim - Complexo com parede de escalada, mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança. Funciona das 12h às 20h, na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: Ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos.

Yoga para todos - Promovido pelo coletivo de Yoga de Campo Grande, todo último domingo do mês tem Yoga para todos, de graça, no Parque das Nações Indígenas. A prática pode ser feita por crianças e adultos. Começa às 9h, no Parque das Nações Indígenas, entrada do Museu Dom Bosco. Entrada é gratuita.

Interações Mágicas - No domingo, o Ilusionista Thiper apresenta o espetáculo Interações Mágicas. A performance tem como objetivo cativar o público por meio de mágica e ilusionismo. A história é baseada nas vivências do autor. Será das 15h e 16h, Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - A edição do Pagode da Nuala deste domingo, contará com a apresentação de Isa Ramos, que mistura o novo com o ancestral, no setlist do pagode também terá a DJ e bailarina Gikka, a volta da DJ Maria Clarice e a participação especial de Llez. Começa às 18h, no Ponto Bar, na Rua Doutor Temistocles, 103. Entrada: a partir de R$10, pelo link.

Show CYG Invém - Begèt de Lucena comemora aniversário no palco do Teatro do Mundo, sala Geraldo Rocca, apresentando o show Cyg Invém. Uma ode elétrica, um passeio aplicado pela poesia que a guitarra grita, o silêncio ensurdecedor da percussão metalizada e a gravidade de um artista que é a extensão do palco. Voz, fumaça, espanto & microfonia. Começa às 19h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$30, reservas pelo telefone (67) 99696-9774.

