Double You desembarca na capital nesta quinta para show no Estoril

O grupo italiano de eurodance, Double You, desembarca nesta quinta-feira (10) para uma apresentação que promete embalar o público campo-grandense ao som de seus sucessos, no Clube Estoril.

Entre os hit’s que tornaram a banda mundialmente conhecida estão: "Please Don't Go", "We All Need Love" e "Run to Me" (a canção deu ao grupo a possibilidade de iniciar sua primeira turnê na América do Norte, em 1995).

Antes da Double You apresentar seus sucessos, quem subirá ao palco é a maior banda cover do Queen, a Classical Queen. Nos intervados, que embalará o público são os DJ’s Lucas de Lima e Marcelo Cavalheiro. O produtor de eventos, Fabiano Rodrigues, responsável por trazer o grupo italiano à capital destaca que a expectativa é fazer uma grande festa aos campo-grandenses.

Os ingressos para o show já estão no terceiro lote. Os interessados podem garantir os ingressos clicando neste link , ou na panificadora Pão e Tal e no Gugu Lanches.

