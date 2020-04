Dupla Luiz Adriano e Rafael, fará live no sábado em prol de músicos regionais

Em um momento de calamidade pública em que poucos podem sair de casa para trabalhar e garantir o sustento, a dupla campo-grandense de modão sertanejo, Luiz Adriano e Rafael, que tem mais de 10 anos de carreira regional, decidiram fazer uma live neste sábado (18), para arrecadar alimentos e ajudar os companheiros de música que estão passando por necessidades.

A live que será gravada na casa de Luiz Adriano no Damha III, onde vários moradores já se solidarizaram para ajudar, será transmitida a partir do 12h de sábado, pelo Youtube no canal do Luiz Adriano Xavier , e quem estiver assistindo poderá entrar no chat ao vivo e manifestar seu desejo de doar.

“Essa live será para ajudar meus companheiros de música que estão passando por dificuldades já que o seguimento do entretenimento foi uns dos mais atingidos em função do coronavírus. Durante muitos anos cantei na noite, peguei estrada pra fazer shows e conheço na pele que a vida artística não é só holofotes”, declarou Luiz Adriano.

O músico contou que a ideia de fazer um show ao vivo para arrecadar alimentos para outros colegas de profissão surgiu em um grupo de amigos, e desde então já recebeu ajuda de vizinhos, empresários e outros colaboradores.

Luiz Adriano garante que se as doações atingirem uma proporção maior, eles pretendem ajudar outras pessoas. “Espero arrecadar alimentos suficientes para ajudar o Rafael e o sanfoneiro que também estará presente, tem outros amigos que espero poder apoiar, se for um sucesso posso estender a mão e ajudar o Asilo João Bosco, onde sempre ajudamos, participamos, e cantamos para animar as festas beneficentes da instituição”, afirmou.

A dupla pretende movimentar e agitar a quarentena de quem estiver assistindo. “A prioridade é cantar os modão, e os clássicos conhecidos do povo”, com músicas de Milionário e José Rico, Chitãozinho e Xororo, Trio Parada Dura, João Mineiro e Marciano, Zezé di Camargo entre outros, e ainda atenderão os pedidos dos internautas.

De acordo com Luiz Adriano, as doações serão somente de alimentos, os interessados que estiverem assistindo ao vivo, poderão passar o nome e número de telefone, e a dupla entrará em contato.

Porém para interessados em doar através de outros meios, a dupla disponibiliza o email: [email protected] ou entrar em contato através do número: (67) 99105-0174. O cantor Luiz Adriano se disponibiliza para buscar os alimentos que forem doados.

MS Cultura Presente

Em apoio a artistas sul-mato-grossenses prejudicados financeiramente neste momento de isolamento social devido ao coronavírus, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio do Governo do Estado, lançou nesta semana, o edital “MS Cultura Presente”. Com o valor de R$ 1.300.000,00, o edital selecionará aproximadamente 700 produções artísticas, em formato de vídeos feitos em casa, a serem divulgados em plataformas digitais e redes sociais da Fundação de Cultura e do Governo do Estado.

O edital emergencial “MS Cultura Presente” recebeu, aproximadamente, 650 inscrições do dia 02 a 13 de abril. Dos inscritos, quase 47% foram músicos, seguidos por profissionais das Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo), com 16%.

