Empoderamento será tema de evento para mulheres na capital

O Dia Internacional da Mulher será comemorado neste domingo (8) e ocorrerão diversos eventos e festividades, em Campo Grande, comemorando esta data tão importante. Entre eles está o “Dia da Mulher – Administração, Empreendedorismo e Empoderamento”, que ocorrerá no sabádo (7), na Praça Ary Coelho.

A ação será realizada pelo Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), que tem como principal objetivo dar um auxílio para mulheres que buscam sua independência financeira. Em entrevista para o JD1 Notícias, a coordenadora do evento, Ariana Vieira, explica que esse evento busca o respeito masculino através do empoderamento feminino, “se nós mulheres formos empoderadas, os homens vão nos respeitar, é isso que estamos buscando, por isso este ano o evento não será apenas para administradoras, mas para toda a sociedade”.

De acordo com uma pesquisada realizada pelo Sebrae em 2019, 45% das mulheres empreendedoras no Brasil são consideradas chefes de domicílios, ou seja, são elas quem detém a maior renda dentro da família e saem da posição de conjugue, onde a principal renda familiar vem do marido.

Ariana ainda mostra que o evento ajudará mulheres que buscam a ter uma renda extra, que buscam formalizar seu negócio o que até mesmo estão atrás de um emprego ou estágio, por isso o evento é destinado para todas as idades e classes.

No local ocorrerão palestrar, oficinas, ações de saúde e diversas outras atividades para as mulheres. “Será uma ação diferenciada, onde as mulheres profissionais de administração e toda a estrutura do conselho estarão à disposição das mulheres da sociedade. Estamos trabalhando para que o evento seja um complemento de outras agendas oferecidas na cidade para celebrar o Dia Internacional da Mulher”, conclui Ariana Vieira.

Serviço

O evento “Dia da Mulher – Administração, Empreendedorismo e Empoderamento” ocorrerá no sabádo (7), das 8h às 12h, na Praça Ary Coelho.

Os serviços disponibilizados de forma gratuita serão: Atendimentos de gestão empresarial para alavancar os negócios, consultoria administrativa e financeira, oficinas rápidas de marketing, finanças pessoais, elaboração de currículo e posturas no ambiente de trabalho, cuidados com a saúde e networking.

