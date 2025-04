Energisa leva unidade móvel para a Expogrande e realiza sorteios

A Energisa está com presença marcada na Expogrande 2025, que abre as portas nesta quinta-feira (3), levando a Unidade Móvel Educacional do projeto Nossa Energia, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da concessionária e segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, apontou que o público poderá conhecer e aproveitar as vantagens do projeto itinerante.

“Estarmos presentes na Expogrande é importante para darmos ainda mais visibilidade a este projeto fundamental na vida de milhares de clientes de baixa renda, especialmente. É um espaço para crianças e adultos que, de forma interativa, sairão mais bem informados sobre consumo consciente de energia e entenderão que por trás de um simples ligar e desligar do interruptor existem diversas pessoas que trabalham para transformar energia em conforto, de forma segura”, comentou.

Além de realizar cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica também haverá o sorteio de 10 geladeiras e 30 ventiladores para clientes cadastrados como baixa renda.

Para participar, basta comparecer na Unidade Móvel, entre 3 e 13 de abril, apresentar o Número de Identificação Social (NIS) atualizado, juntamente com documento de identificação com foto e o número da unidade consumidora para cadastro.

O sorteio acontece no último dia da exposição, em 13 de abril, às 16h. Os ganhadores terão o eletrodoméstico antigo substituído pelo novo.

“O agronegócio de Mato Grosso do Sul é um dos mais pujantes do Brasil. A Expogrande evidencia a presença do estado neste cenário, e a Energisa sabe que, para que os produtores continuem crescendo, é preciso oferecer soluções energéticas que atendam às suas necessidades, com qualidade e confiabilidade”, afirmou Paulo Roberto dos Santos.

