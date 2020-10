Entretenimento: Arena Bosque volta a funcionar

As apresentações voltam a ser no espaço tradicional dentro do Shopping Bosque dos Ipês, com a peça Arande Gróvore em duas sessões gratuitas, uma às 16h e a outra às 17h.

O Arena Bosque foi criado em 2015 e é um espaço permanente do shopping, com apresentações diferentes a cada semana. O espaço tem como objetivo proporcionar entretenimento e cultura, de forma gratuita.

A apresentações seguem todos os cuidados de biossegurança necessários, como aferição de temperatura de todos os participantes, álcool gel na entrada e limitação de público. Serão permitidas apenas 35 espectadores por sessão, entre adultos e crianças.

Serviço

Arena Bosque

peça: Arande Gróvore

sessões: 16 e 17 horas

onde: espaço do Arena Bosque - 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada gratuita.

Deixe seu Comentário

Leia Também