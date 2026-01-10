Espetáculo infantil, nu metal e música eletrônica marcam o sábado na Capital

O sábado (10) em Campo Grande reúne opções para todos os gostos na agenda cultural. A programação vai de espetáculo teatral gratuito e exposição interativa de videogames a oficinas infantis, brechó, música eletrônica e shows dedicados ao nu metal, com eventos espalhados por diferentes regiões da Capital.

SÁBADO

Brechó Vem Garimpar - A primeira edição é sábado, na Plataforma Cultural. O evento leva 21 brechós com peças únicas para você renovar o seu guarda-roupa.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural Avenida Calógeras, 3015, Centro

Entrada: Gratuita

Oficina de Artesanato Férias: Atividade infantil de modelagem em biscuit para estimular criatividade e coordenação motora. Inscrições pelo Clube+.

Horário: 14h

Local: Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Museu do Videogame - Exposição no Shopping Bosque dos Ipês com consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios diários, apresentações especiais como o Arcade in Concert e participação do vice-campeão mundial de Just Dance nas seletivas de MS.

Horário: 15h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Espetáculo "João e Maria" - Releitura do clássico dos Irmãos Grimm, com direção de Daniel Smidt. Indicado para maiores de 12 anos.

Horário: 18h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: Gratuita (ingressos pelo Sympla)

Hot Point - Noite de música eletrônica e dance com as DJs Lattyna, Gikka e Valto, prometendo animar a pista do Ponto Bar.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar

Entrada: R$ 5

Nu Metal Show - Evento dedicado aos clássicos do nu metal, com músicas de Linkin Park, Slipknot, Evanescence, Korn e outras bandas que marcaram o gênero.

Horário: 22h

Local: Blues Bar

Entrada: R$ 30

