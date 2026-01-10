Menu
Fim de Semana

Espetáculo infantil, nu metal e música eletrônica marcam o sábado na Capital

A agenda cultural traz eventos para públicos variados ao longo do dia

10 janeiro 2026 - 09h27Sarah Chaves
Banda Herezia se apresenta no Blues BarBanda Herezia se apresenta no Blues Bar   (Redes sociais )

O sábado (10) em Campo Grande reúne opções para todos os gostos na agenda cultural. A programação vai de espetáculo teatral gratuito e exposição interativa de videogames a oficinas infantis, brechó, música eletrônica e shows dedicados ao nu metal, com eventos espalhados por diferentes regiões da Capital.

SÁBADO

Brechó Vem Garimpar - A primeira edição é sábado, na Plataforma Cultural. O evento leva 21 brechós com peças únicas para você renovar o seu guarda-roupa. 
Horário: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural Avenida Calógeras, 3015, Centro
Entrada: Gratuita

Oficina de Artesanato Férias: Atividade infantil de modelagem em biscuit para estimular criatividade e coordenação motora. Inscrições pelo Clube+.
Horário: 14h
Local: Norte Sul Plaza
Entrada: Gratuita

Museu do Videogame - Exposição no Shopping Bosque dos Ipês com consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios diários, apresentações especiais como o Arcade in Concert e participação do vice-campeão mundial de Just Dance nas seletivas de MS.
Horário: 15h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Espetáculo "João e Maria" - Releitura do clássico dos Irmãos Grimm, com direção de Daniel Smidt. Indicado para maiores de 12 anos.
Horário: 18h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: Gratuita (ingressos pelo Sympla)

Hot Point - Noite de música eletrônica e dance com as DJs Lattyna, Gikka e Valto, prometendo animar a pista do Ponto Bar.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: R$ 5

Nu Metal Show - Evento dedicado aos clássicos do nu metal, com músicas de Linkin Park, Slipknot, Evanescence, Korn e outras bandas que marcaram o gênero.
Horário: 22h
Local: Blues Bar
Entrada: R$ 30

 

