Espetáculo infantil, nu metal e música eletrônica marcam o sábado na Capital

O sábado (10) em Campo Grande reúne opções para todos os gostos na agenda cultural. A programação vai de espetáculo teatral gratuito e exposição interativa de videogames a oficinas infantis, brechó, música eletrônica e shows dedicados ao nu metal, com eventos espalhados por diferentes regiões da Capital.
SÁBADO
Brechó Vem Garimpar - A primeira edição é sábado, na Plataforma Cultural. O evento leva 21 brechós com peças únicas para você renovar o seu guarda-roupa.
Horário: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural Avenida Calógeras, 3015, Centro
Entrada: Gratuita
Oficina de Artesanato Férias: Atividade infantil de modelagem em biscuit para estimular criatividade e coordenação motora. Inscrições pelo Clube+.
Horário: 14h
Local: Norte Sul Plaza
Entrada: Gratuita
Museu do Videogame - Exposição no Shopping Bosque dos Ipês com consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios diários, apresentações especiais como o Arcade in Concert e participação do vice-campeão mundial de Just Dance nas seletivas de MS.
Horário: 15h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita
Espetáculo "João e Maria" - Releitura do clássico dos Irmãos Grimm, com direção de Daniel Smidt. Indicado para maiores de 12 anos.
Horário: 18h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: Gratuita (ingressos pelo Sympla)
Hot Point - Noite de música eletrônica e dance com as DJs Lattyna, Gikka e Valto, prometendo animar a pista do Ponto Bar.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: R$ 5
Nu Metal Show - Evento dedicado aos clássicos do nu metal, com músicas de Linkin Park, Slipknot, Evanescence, Korn e outras bandas que marcaram o gênero.
Horário: 22h
Local: Blues Bar
Entrada: R$ 30