Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Campo Grande neste domingo

A Ala 5, antiga Base Aérea deCampo Grande, abrirá seus portões para a população neste domingo (25) com um evento que terá como uma das principais atrações a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

O “Portões Abertos” que já é tradicional em Campo Grande fará parte das comemorações dos 120 anos da capital do Estado e terá por objetivo demonstrar as atividades desenvolvidas pela Força Aérea Brasileira (FAB), bem como pelas demais instituições parceiras que farão exposições de seus materiais. A expectativa da organização é receber mais de 40 mil pessoas ao longo do dia.

Além disso, o evento contará com exposições de carros antigos, orientações sobre cuidados com a saúde, praça de alimentação, entre outras.

Doação de alimentos - O evento tem entrada franca. Os visitantes que quiserem colaborar com a campanha do Portões Abertos são convidados a doar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão entregues a entidades assistenciais de Campo Grande. Também haverá um posto de recolhimento de livros usados para o projeto Gibiteca.

Serviço:

Data: 25 de agosto de 2019

Horário: das 10h às 17h

Local: Ala 5 - Base Aérea de Campo Grande

