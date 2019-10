Fesmorena acontece neste sábado em Campo Grande

Neste sábado (26), Campo Grande vai reviver a tradição dos festivais com o 5º Festival de Música Escolar MORENA (Fesmorena). O evento será no Teatro Glauce Rocha, a partir das 18 horas, com entrada gratuita. O festival terá 17 concorrentes apresentando composições autorais, todos os alunos de escolas públicas e privadas de Campo Grande e do interior do Estado. O evento terá uma grande visibilidade no Estado, pois a TV Morena irá produzir o Especial “Fesmorena” que será exibido para todo o Mato Grosso do Sul na tarde de 9 de novembro (sábado), substituindo o programa “Sai de Baixo”.

Segundo o diretor do evento, Daniel Escrivano, o Fesmorena tem como meta despertar do imaginário e a criação musical dos alunos, oportunizando a mostra dos talentos em um palco com estrutura profissional. “Desta maneira, o festival torna-se uma janela para revelar novos valores da música de Mato Grosso do Sul. No encerramento do evento haverá ainda o show com o grupo O Bando do Velho Jack, levando aos alunos um dos destaques da música regional sul-mato-grossense”, ressalta Daniel.

O vencedor do festival irá receber o prêmio de um violão autografado pelos artistas Almir Sater, Rogério Flausino, Paulo Simões e Geraldo Espíndola, mais a quantia de R$ 2.000,00 em dinheiro. Ainda vai gravar um clipe tocando a sua música com exclusividade para o programa “Meu Mato Grosso do Sul”, da TV Morena e passar um final de semana na Colônia de Férias. O prêmio para o segundo lugar é de R$ 1.000,00 e o em dinheiro e o final de semana na Colônia de Férias, o terceiro lugar o valor será de R$ 500,00 em dinheiro. A melhor torcida receberá R$ 750,00. “Este ano teremos a premiação para o Voto Popular que escolhe a “Melhor Canção” pela plataforma do G1. O prêmio será de R$ 500,00”, destaca o diretor do festival.

Os concorrentes da edição de 2019 do festival são os seguintes:

ONOFRE E ALBERTO

Canção: Chuva Chata

Escola Paulo Freire

SARA MORAES

Canção: Em Cada Passo

Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Correa da Costa

LUDMILA E LARISSA

Canção: A solução é Cristo

Escola Estadual Profª Maria De Lourdes Widal Roma

MANU HERMANN

Canção: Assunto

Escola Estadual Joaquim Murtinho

BANDA BHKG

Canção: Bem Maior

Escola Estadual de Primeiro Grau Professor Henrique Cirilo Correa

MATHEUS MARTINS

Canção: Um Sonho no Coração

Escola Municipal Professor José de Souza

GABRIEL PUREZA

Canção: Fábulas

Colégio Militar de Campo Grande

FELIPE KIRSTEN LACERDA

Canção: Flor de Laranjeira

Escola Estadual Lúcia Martins Coelho

ANTONIELA BIGATÃO

Canção: O Nosso Maior Destino

Escola Franciscana Imaculada Conceição (Dourados)

LUCAS MOTA

Canção: Amor e O Tempo

Escola Estadual Prof. Eufrosina Pinto (Três Lagoas)

LAURA BEDIN

Canção: Foi Embora

Escola SESI (Dourados)

KADU PEIXOTO

Canção: Posso Te Esperar

Escola Estadual José Alves Quito (Corguinho)

THAIS ARAUJO

Canção: Eu Sou Teu

Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues (Mata Do Jacinto)

LIVIA CRUZ

Canção: Linhas

Centro Educacional Mundo Novo Mickey (Mundo Novo)

IVY ALCANTRA

Canção: Me Deixa Sonhar

ESCOLA ESTADUAL Maestro Frederico Liebermann

BEATRIZ ANGELA

Canção: Momentos

Colégio Liceu

BANDA LUKIN

Canção: Ratos

Escola Paulo Freire

Deixe seu Comentário

Leia Também