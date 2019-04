Festival de Polca, Expogrande e show contra assoreamento agitam o fim de semana

O final de semana está repleto de atrações musicais e o JD1 Notícias apurou alguns dos diversos eventos que ocorrerão em Campo Grande para o entretenimento do nosso leitor.

Desde quinta-feira (11), acontece no Sesc Morada dos Baís, o Festival de Polca e Guarânia. Quem abriu o evento foi o harpista Fabio Kaida e Duo Mendes Lopez do Paraguai. Na sexta-feira (12), é a vez de Gerson Douglas, o harpista chileno J. Guilhermo, Tomas Roa e Marcelo Rojas. O festival encerra no sábado (13) com a apresentação de Jerry Espíndola, Maurício Brito, Humberto Yule, Grupo Amistad do Paraguai e Marcelo Loureiro. As apresentações iniciam às 19h e o Sesc Morada fica na avenida Noroeste, 5140.

Outra opção é a 81ª edição da Expogrande que encerra no domingo. As atrações de sexta-feira (12) são as duplas Jorge & Mateus e Israel e Rodolfo. No sábado (13), quem sobe ao palco é a banda Atitude 67 e o cantor Gabriel Diniz. O evento será encerrado com samba e a dupla Bruninho e Davi. Os ingressos podem ser adquiridos por este link .

Para os fãs do rock nacional, a banda Titans fará show acústico, no sábado (13), no Palácio Popular da Cultura. Os ingressos podem ser adquiridos neste link . Ainda no sábado, o centro de Campo Grande estará movimentado com a realização de mais uma edição do projeto Reviva Cultura. Das 9 às 14 horas, cantores, dançarinos e artistas circenses se apresentarão na Praça Ary Coelho. O evento contará também com feira de adoção de animais e ações sociais.

No domingo (14), um show marcará mais uma manifestação contra o assoreamento do lago do Parque das Nações Indígenas. Artistas regionais como Grupo Acaba, Altair Santos e Carlota Philippsen; Carlos Colman e Ana Paula; Castelo; Edson Galvão; Fábio Kaida; Gessica Paes; Jerry Espindola; Rodrigo Teixeira; Tangara e Zé Viola; Zé Geral e Zito Ferrari se apresentarão na Concha Acústica Helena Meireles. O evento está previsto para iniciar às 17h e a entrada é gratuita.

