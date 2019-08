Filhos de Campo Grande e Dieguinho abrem a Expo MS nesta quarta

Com entrada gratuita (Setor Pista) no primeiro dia, a Expo MS Rural abre a Feira com show dos Filhos de Campo Grande e também com a “Boa do Dieguinho”, na quinta-feira (22). A sexta-feira (23) vai ser animada com dois grandes artistas, Victor Kley e Ferrugem.

No sábado (24), um grande show com a dupla João Bosco e Vinicius e o grupo Jeito Moleque. No domingo a animação fica por conta do “Embaixador” Gusttavo Lima e a dupla que ganhou os palcos do Brasil, João Gustavo & Murilo.

No segundo final de semana, no dia 30 de agosto, teremos a dupla Matheus & Kauan e Jet Leg, fenômeno do cenário eletrônico, trazendo muita música boa. O sábado (31) fica por conta do cantor Kevinho e a dupla Fernando & Sorocaba.

Serviço:

Os shows terão ingressos para os seguintes setores: Pista; Área Vip; Camarote Super Bull; Camarote Premium e Suítes.

Setores:

- Pista

- Área vip – frente ao palco

- Camarote Super Bull (com atrações todos os dias após show no palco principal – acesso na Área Vip)

- Camarote Premium (Open bar e open food – Acesso ao Camarote Super Bull)

- Suítes – Espaço ao lado do palco para 15 pessoas; inclui uma garrafa de Old Parr e seis energéticos; atendimento exclusivo do Bada bar + garçons; acesso ao camarote Super Bull

A Expo MS Rural será realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho

