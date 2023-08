Fim de semana de aniversário da Capital tem desfile, Marcha para Jesus e motocross

Fim de semana chegou com programação especial de aniversário da Capital, Festival Reviva Mais Campo Grande com show de Erika Espíndola e Flávio Bernardo, Filho dos Livres. Além disso terá Marcha pra Jesus, Exposição Audiovisual Okinawa, Festa Colocada e Torneio de Tênis de Mesa. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Torneio Tênis de Mesa - O Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa acontece no final de semana para atletas e amadores do esporte. Haverá partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. O público também poderá participar acom o desafio de saques valendo brindes. Será das 18 às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês, no segundo piso. Entrada é gratuita.

"A mulher que comeu a maçã" - Com Sofia Basso na voz e Letícia Dias ao piano, as musicistas se apresentam nesta sexta-feira. A performance será uma interpretação das composições de Sofia Basso. Está marcado para às 19h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Shows no Reviva Mais - Às 19h, está previsto o show da banda On the Road, e às 20h, show de Erika Espíndola e Flávio Bernardo. Às 22h, Filho dos Livres encerra a noite. Será das 19h às 22h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - O Circo traz um espetáculo divertido e emocionante à Capital. Palhaços, mágicos, equilibristas, trapezistas e o emocionante Globo da Morte se apresentam no Bosque em seu último final de semana. Começa às 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 40.

SÁBADO

Corrida do Facho 2023 - Será na Rua 13 de Maio, esquina com a Av. Afonso Pena, a partir das 6h.

Desfile Cívico-militar - Este também acontecerá na Rua 13 de maio, com início marcado para às 8h. Paticipe com sua família do tracional desfile da Capital.

Amistoso Inclusivo - O jogo será na praça esportiva Belmar Fidalgo, localizada na Rua Barão do Rio Branco.

Marcha pra Jesus - Com muita música, animação e fé, o evento está marcado para às 14h, na Praça do Rádio Clube.

Campeonato Brasileiro de Motocross - Esse campeonato promete! Será no Parque Jacques da Luz, na pista de motovelocidade, às 14h.

Reviva Mais Campo Grande - O último dia de Festival terá a apresentação de dança às 10h. A tarde, a programação é de teatro nacional, performance de artes visuais, circo e dança. Às 19h, o show é de EDQ - Interpretando o Pantanal. Às 20h, Jerry Espíndola se apresenta nos palcos do Festival. Para finalizar a noite, 21h, o Projeto Kzulo sobe aos palcos e às 22h, Chicão Castro encerra a programação. Acontece das 10h às 22h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Exposição Audiovisual - Para homenagear os 115 anos da imigração japonesa no Brasil, a Associação Okinawa de Campo Grande promove a exposição "O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande". A exposição conta a trajetória dos imigrantes Okinawanos que se estabeleceram na Capital, vindos pela Ferrovia Noroeste do Brasil. Será das 10h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês, em frente ao UCI. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - O New York Circus se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc. A família Perez trabalha unida para levar a arte do circo pela Capital. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Circo Internacional da China - Neste final de semana, o espetáculo do Mundo Jurássico será garantido no Circo Internacional da China. A classificação é livre. Será às 16h e 19h, no Ginásio Guanandizão. Entrada: a partir de R$ 40, pelo link.

Circo Mundo Mágico - O Circo traz um espetáculo divertido e emocionante à Capital. Palhaços, mágicos, equilibristas, trapezistas e o emocionante Globo da Morte se apresentam no Bosque em seu último final de semana. Terá sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 40.

Torneio Tênis de Mesa - O Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa acontece no final de semana para atletas e amadores do esporte. Haverá partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. O público também poderá participar acom o desafio de saques valendo brindes. Será das 18 às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Festa Colocada - A edição especial Pabllo Vittar chega a Colocada trazendo no setlist toda trajetória da artista. No lineup se apresentam Baiflu, Abhner, Gwen The Doll, Gru Bloom e Gaga Funkeira. Está marcado para às 23h, no Loop Music Hall. Entrada: R$ 15, pelo link.

McDia Feliz - Para participar, basta o consumidor fazer seu pedido de Big Mac, no valor de R$ 18, em algum restaurante McDonald’s participante, pelo balcão ou Drive-Tudo, neste sábado (26). Já aqueles que adquiriram os tíquetes antecipados, físicos ou digitais, poderão fazer a troca pelo seu sanduíche presencialmente nesta data. A ação é uma arrecadação de fundos para causas infantojuvenis. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para o Instituto Ronald McDonald. Participe!

DOMINGO

Circo Internacional da China - Neste final de semana, o espetáculo do Mundo Jurássico será garantido no Circo Internacional da China. A classificação é livre. Será às 15h e 18h, no Ginásio Guanandizão. Entrada: a partir de R$ 40, pelo link.

Interações Mágicas - O Ilusionista Thiper se apresenta em duas sessões em uma performance cênica que tem como objetivo cativar o público por meio da mágica e ilusionismo. O espetáculo é baseado na história de Thiper. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - O Circo traz um espetáculo divertido e emocionante à Capital. Palhaços, mágicos, equilibristas, trapezistas e o emocionante Globo da Morte se apresentam no Bosque em seu último final de semana. Terá sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 40.

Torneio Tênis de Mesa - O Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa acontece no final de semana para atletas e amadores do esporte. Haverá partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. O público também poderá participar acom o desafio de saques valendo brindes. Será das 18 às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

