Fim de semana de Dia das Mães tem oficinas, espetáculos e feiras na Capital

Domingo é dia de ficar com a mãe, mas na sexta-feir e no sabadão dá tempo de curtir com os amigos e a família! Macaco Bong é uma das apresentações nacionais deste fim de semana na Capital, e ainda tem ainda Festa de São Benedito, Praça Bolívia, e oficinas para as mães. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Festa de São Benedito - Na Comunidade Tia Eva a festa chega a 104ª edição com missa, procissão, terço, torneio de futebol, pagode, baile e muito mais. A festa continua sábado e domingo também. Está marcado para às 19h, na Rua Eva Maria de Jesus, 272. Entrada é gratuita.

Macaco Bong - Mais pesada do que nunca, a banda instrumental Macaco Bong faz show nesta sexta-feira com seu novo álbum “Live Garage”. Haverá abertura das bandas Versch e VideoSonic que também estão com material novo no forno. Será a partir das 21h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: a partir de R$ 30 (compre aqui).

Baile das Mães edição anos 60 - Asilo São João Bosco fará uma noite de massas temática, inspirada nos anos 60, para celebrar o Dia das Mães e arrecadar recursos para a entidade. Começa às 19h, no Salão de festas do asilo, localizado na Avenida Oceania, 66. Entrada é R$ 50.

André Stabile no Laricas Cultural - Laricas está com programação cheia para o fim de semana e, nesta sexta, quem se apresenta é o cantor André Stabile. Será a partir das 18h, na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 6.

SÁBADO

Maracangalha Pé na Rua - Grupo leva arte para periferia com oficina de teatro e a intervenção Ferro em Brasa. Começa às 9h, na Rua Atômica, 259. Entrada é gratuita.

Caminhada Campo Grande de Tia Eva – A experiência turística é uma imersão pela comunidade Tia Eva, fundada pela ex-escravizada Eva Maria de Jesus. Os participantes vão passar pela igreja, conversar com os mais velhos e passar pela Festa de São Benedito, realizada há mais de 100 anos. O passeio ainda garante uma ligação com Furnas do Dionísio, com a comunidade São João Batista, além de imergir pela cultura das trancistas e ressaltar a ligação com o carnaval campo-grandense. A experiência será realizada por Lúcia da Silva e é idealizado pelo Guia Negro. Está marcado para às 9h, na Igreja São Benedito, na comunidade Tia Eva. Entrada: R$ 40. Contato: (67) 99141-1487.

Bingo Laricas Cultural - O espaço celebra o Dia das Mães com um bingo especial e mais de 20 prêmios. Começa às 18h, na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada é gratuita.

Feira Cultural Edição Mães - Com gastronomia e artesanato, é uma sugestão para conhecer mais uma feira da cidade. Será das 16h às 21h, na Rua Rotterdam, 1.255. Entrada é gratuita.

Feira do Bosque Caburé - Mais de 150 expositores estarão com diversos produtos, cultura, moda e artesanato. Além de apresentações culturais e gastronomia. Será a partir das 17h, na Rua Antônio João Escobar, 404. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Espaço terá apresentações musicais, food trucks, Trupe Guavira realizando pintura facial, recreação e contação de histórias; além de apresentação circense com a New York Circus. O show musical é por conta de Dovalle. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - A autora mineira Ana Paula Moreira lança o livro “Pedra Antiga da Tristeza”. A tarde vai ter um bate papo com duas convidadas: a ativista literária Marcelle Saboya e a psicanalista e escritora Isloany Machado. A partir das 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Como Nascem as Estrelas” - O solo é um sucesso de público e crítica interpretado por Laura Santoro, que também assina a dramaturgia. Uma menina que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Entre felicidades e angústias, como se manter firme na carreira artística? Na busca por alguma resposta ela encontra-se com Clarice Lispector, outra importante referência. Está marcado para às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Ação de Dia das Mães - Mesa Posta, Crochê e Colar de Mesa. Serão disponibilizadas 25 vagas para oficina de Mesa Posta, 10 para crochê e 10 para colar de mesa. Evento gratuito. Cada participante só poderá se inscrever em uma modalidade, pois as oficinas acontecerão simultaneamente. Será a partir das 14h, no Piso térreo do Shopping Bosque dos Ipês, lojas 118/119. Entrada é gratuita.

Encontro de Empreendedores - Campo Grande terá o primeiro encontro de empreendedores da região da saída para Três Lagoas. No encontro de empreendedores você vai encontrar espaço gourmet, vestuário, estética, artesanato, perfumaria e cosméticos, diversão e o presente ideal para sua mãe. Está marcado para às 15h, na Avenida Marinês Souza Gomes, 498. Jardim Samambaia. Entrada é gratuita.

Histórias de Brincar - O Projeto Pontes de Leitura apresenta uma tarde divertida, com apresentação de “Histórias de Brincar”, de Edu Brincante e Gabi Cantante. Está marcado para às 14h, na Biblioteca Áurea Alencar, na sede da Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Interações Mágicas” - O Ilusionista Thiper apresenta o show “Interações Mágicas”, uma performance cênica para cativar e motivar o público por meio da arte mágica e ilusionismo. O espetáculo é baseado na história do autor, que promete inserir a plateia em um clima de mistério e magia envolvendo conceitos clássicos e contemporâneos da arte mágica. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, localizado no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Oficina - Os pequenos vão aprender a fazer um lindo bouquet de girassol para as mamães. Eles devem ter a partir de 5 anos e estarem acompanhados de um (a) responsável. O material necessário para participar da oficina são: 1 folha de papel colorset amarela, 1 folha de papel colorset rosa, 1 tesoura sem ponta e 1 cola branca. Começa às 15h (chegar meia hora antes), no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Maracangalha Pé na Rua - Grupo leva arte para periferia com teatro de rua e a Tragicomédia Dom Cristovão e Sinhá Rosinha. Será às 09h, na Rua Atômica, 259. Entrada é gratuita.

Palhaçaria - A CIAhabiliDOCES vai encantar os pequenos com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Reggae Dia das Mães - Evento realizado pela Associação Reggae de Mato Grosso do Sul reúne extensa programação gratuita, com a finalidade desenvolver atividades que valorizem o estilo musical no município, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como desenvolver e promovê-las como instrumento cultural, de trabalho e empreendedorismo, de forma direta e indireta esta expressão tão presente na cultura nacional e mundial. Começa às 14h, na Plataforma Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Praça Bolívia - Com artesanato, apresentações artísticas, moda, pratos típicos e antiguidades feira terá Grupo Masis Brasil Miska e Amaral Junior com músicas andinas e latinas. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Humberto e Ronaldo - Donos do hit “Tô vendendo Beijo”, os sertanejos se apresentam na casa de shows Giro Altas Horas. Festa terá abertura de João Carlos e Savala, Thales e Rafael, Givago, Índio Valério, Julyano Barreto Fabio e Junnior e Leandro Fontes. Está marcado para às 16h, no Giro Altas Horas, localizado na Rua Eva Lacerda de Farias, 740. Entrada: a partir de R$ 70.

Feira Central - A feira vai ter almoço e diversas atrações culturais para o Dia das Mães. A partir das 11h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Quintal do BDF - Para quem curte um pagode no domingo, festa terá Rubinho Andrade, Grupo Bom de Fato e Jackson Seballo. Será a partir das 17h, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618. Entrada: a partir de R$ 10.

Pagode da Nuala - Tem Calilo Só Por Elas no comando do pagode com a DJ Jubba e Rafa Spears. Começa às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Temistócles, 103.

