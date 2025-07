Fim de semana em Campo Grande tem festas julinas e tributos musicais; confira

Campo Grande terá um fim de semana movimentado para quem busca diversão, cultura e música ao vivo. A programação começa já nesta sexta-feira (5) e se estende até domingo (7), com opções que vão de festas tradicionais a shows tributo, feiras culturais e festivais temáticos que prometem agradar todos os públicos.

Sexta-feira (4)

Tributo Pearl Jam – Banda Lowdown: Uma noite para relembrar os clássicos do grunge dos anos 90. A partir das 22h, no Irlandês Pub, localizado na Rua Oceano Atlântico, 115. Entrada a partir de R$ 30.

MTV 2000: Clássicos internacionais dos anos 2000 para matar a saudade da época em que a MTV dominava a TV, a partir das 20h, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada a R$ 25.

Vinil Set – Diego Machado e Ju Zattera: Groove, soul, funk e sambarock para animar a noite a partir das 20h. No COPO Bar e Restaurante, na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada gratuita.

Sextou em Dobro – Accaso, 4 é Par, DJ João Rosa e DJ Lino: Música ao vivo e DJs em um dos bares mais tradicionais da cidade. A partir das 18h, no Paraíso Bar, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618. Entrada gratuita até 21h.

Festa do Padroeiro São João Batista: Comidas típicas, danças e brincadeiras para toda a família. A partir das 19h, na Paróquia São João Batista, na Rua Francisco Sabino, 58. Entrada gratuita.

Sábado (5)

Linkin Park Cover BR: Uma das principais bandas cover da cena nacional traz o melhor do nu metal. A partir das 20h, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada a partir de R$ 40.

Love – Pôr do sol, música e natureza: Evento ao ar livre com música boa e clima descontraído. Será a partir das 16h, na Lupland Biergarten, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada a partir de R$ 120.

Keep Emo Alive: Festival para reviver os anos dourados do emo com muito lápis preto e nostalgia. A partir das 17h, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada a partir de R$ 40.

Feira Ziriguidum: Arte, cultura, gastronomia e atrações musicais na praça. Será das 16h às 22, na Praça do Preto Velho, na Avenida Fábio Zahran. Entrada gratuita.

Feira Cultural Coopharádio: Tradição cultural com artesanato, música e boa comida. Será das 17h às 22h, na Praça V – Coopharádio. Entrada gratuita.

Festa do Padroeiro São João Batista: Comidas típicas, bebidas e brincadeiras para toda a comunidade. A partir das 19h, na Paróquia São João Batista, na Rua Francisco Sabino, 58. Entrada gratuita.

Domingo (6)

Arraiá da Feira Borogodó: Edição julina da tradicional feira, com música, comidas típicas e artesanato. Será das 9h às 15h, na Praça do Coophafé, localizada na Rua das Garças, 3164. Entrada gratuita.

Noah Trio + Rogger Simmons Trio: Dois trios fazendo o melhor do rock para encerrar o domingo com estilo. Acontecerá a partir das 17h, na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada gratuita.

Bloco Forrozeiros MS + Ipê da Serra: Forró para animar o fim de semana e aquecer o coração. Será a partir das 20h, no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada a R$ 10.

Costelada da Festa de São João Batista: Encerramento da festa com a tradicional costelada no chão. Será das 11h30 às 14h, na Paróquia São João Batista, na Rua Francisco Sabino, 58. Entrada R$ 40.

