Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira

Campo Grande terá um fim de semana recheado de atrações para todos os gostos. De espetáculos de comédia e tributos musicais a festas temáticas e eventos culturais e religiosos, a cidade promete não deixar ninguém parado entre os dias 17 e 19 de outubro. Confira:

Sexta-feira (17)

Caio Martins – “Segredos Revelados” - O mágico e humorista Caio Martins mistura stand-up comedy e ilusionismo em um espetáculo repleto de humor, mistério e surpresas. A abertura fica por conta do comediante Emerson Brito. Será das 20h às 21h30, no Pub do Café Mostarda, na Avenida Afonso Pena, 3952, com ingressos a partir de R$ 60 (2º lote) no Sympla.

Pulse – Pink Floyd Tribute - O Blues Bar recebe uma noite dedicada ao som atemporal do Pink Floyd. A banda Pulse apresenta um tributo com quatro horas de repertório, recriando a atmosfera psicodélica e marcante da banda britânica. Será das 20h às 23h59, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, com ingressos a partir de R$ 30 (3º lote) no Sympla.

Não Foi Tempo Perdido – Tributo ao Rock Nacional - A Cervejaria Canalhas celebra os 40 anos da Legião Urbana com a banda Haiwanna. O show inclui clássicos como Tempo Perdido e Pais e Filhos, além de hits de Titãs, Barão Vermelho e Cássia Eller. Será das 18h à 0h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Ingressos a partir de R$ 25 (1º lote) no Sympla.

30 Anos do Santuário Diocesano São Judas Tadeu - O santuário celebra três décadas de história com dez dias de programação religiosa e cultural. A Festa das Nações traz barracas com comidas típicas, apresentações e testemunhos de fé. Será a partir das 19h30, na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, com entrada gratuita, mas o churrasco no dia 26 custa R$ 50; crianças até 7 anos não pagam.

Espetáculo “A Ciumenta” – com Renata Brás - A atriz Renata Brás traz uma comédia sobre os limites do amor e da insegurança, com direção de André Dias. Riso e identificação garantidos. A partir das 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada com ingressos.

Sábado (18)

17ª Oktoberfest – CTG Tropeiros da Querência - A tradicional festa alemã retorna com muita música, chopp gelado e pratos típicos. A banda Reprize anima o público, que também poderá participar do Concurso de Chopp de Metro. Será das 19h à 0h, na Rua Miguel Sutil, 445, com ingressos a R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (na hora).

1 ano de Curral 67 - Celebração do 1º ano do Curral 67, que promete uma noite inesquecível a partir das 20 horas, no Gran Murano Buffet, localizado na Avenida Mato Grosso, 5046. Para marcar a data, o evento sertanejo traz ao palco nomes consagrados: Patrícia e Adriana, Loubet, Sócrates e Matheus.

Acelere a Solidariedade – Exposição de Carros Antigos - Mais de 300 veículos clássicos estarão em exposição no estacionamento do Comper Itanhangá. O evento inclui música ao vivo, sorteios e arrecadação de alimentos para o Instituto Hiltrudes Pereira. Será a partir das 16h, no Comper Itanhangá, localizado na R. Joaquim Murtinho, 1679, com entrada gratuita (sugestão: 1 kg de alimento não perecível).

Miss Beleza Gay MS 2025 - O concurso estadual celebra diversidade e representatividade, com cinco candidatas disputando o título que garante vaga no Miss Gay Brasil 2026. Será das 19h às 22h, no Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453, com entrada gratuita.

Oktoberfest Canalhas - Versão urbana da festa alemã, com chope artesanal, comidas típicas e shows de DJ Julio Prodgy, American Radio e Coquetel Blue. Será das 17h às 23h, na Rua Oceano Atlântico, 99, com ingressos a R$ 20 (área comum) e R$ 140 (open bar) no Sympla.

Tributo Charlie Brown Jr. com Overall - O Irlandês Pub apresenta uma maratona musical com Enya Soares, Éder Nobre, Bortoti e, na sequência, a banda Overall em um tributo energético a Charlie Brown Jr. Será das 17h às 3h30, no O Irlandês Pub, localizado Rua Oceano Atlântico, 115, com ingressos a partir de R$ 30 (2º lote) no Sympla.

Angels and Demons – Non Stop Club - Festa temática divide o público entre céu e inferno, com duas pistas e DJs de funk e tribal house. Será das 23h às 6h, será na Non Stop Club, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127, com ingressos pista a partir de R$ 15 e camarote open bar (23h às 2h) a partir de R$ 40 no Sympla.

Domingo (19)

Feira do Bosque da Paz - Edição especial de Dia das Crianças terá programação repleta de atrações, brincadeiras e diversão. Será das 9h às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiass, com entrada gratuita.

30 Anos do Santuário Diocesano São Judas Tadeu - Continuação da programação de fé e cultura, com missas, apresentações e a Festa das Nações. Será a partir das 18h30, na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, com entrada gratuita.

Bday Park Jimin – Aniversário do integrante do BTS - Evento para fãs de K-pop com decoração temática, lojinhas, bingo com brindes e kits colecionáveis. Será das 10h às 13h, no Deck Salgados, localizado na Rua Trindade, 112, com ingressos a partir de R$ 19 no Sympla (retirada no local).

