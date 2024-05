Fim de semana na Capital tem concerto à luz de velas, bazar e feiras; confira

Sextouuuu! O fim de semana e chegou e está cheio de eventos para curtir com a família e amigos. Tem show, teatro, circo, feira e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico continua instalado na Praça do Papa, com sessões diárias. A novidade para este fim de semana, além do espetáculo tradicional circense, é o festival kids. A partir das 20h, na Praça do Papa. Entrada: ingressos a partir de R$ 30 na bilheteria.

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Segue até às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

FenaSul - A 17ª edição da FenaSul inicia nesta sexta-feira. O evento traz a cultura gaúcha para Campo Grande, homenageando os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com experiências gastronômicas e culturais. Na sexta-feira, às 20h, terá o tradicional tombo da polenta. O grupo Herdeiros Farroupilha se apresenta todos os dias na feira. Será das 18h às 23h, no Círculo Militar. Entrada: R$ 10, na portaria.

SÁBADO

Brechó da Chaveirinho - Final de semana será de queima de estoque no Brechó da Chaveirinho, com peças a R$ 3. O bazar terá casacos, roupas femininas, masculinas e infantis, além disso, serão vendidos também utensílios domésticos. Será das 8h às 17h, no Salão Paroquial da Igreja São João Evangelista, localizada na Rua Padre João Crippa, 3560. Entrada é gratuita.

Exposição de Carros Antigos - As relíquias serão expostas em um evento que fará com que o visitante viaje no tempo. Além dos carros antigos, estarão na exposição veículos customizados e caminhões. Será das 8h às 18h, na Rua Arapoti entre Av. Arquiteto Vilanova Artigas e Rua Henrique de Souza. Entrada é gratuita.

Bazar da Ama - A Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande/MS fará um bazar neste sábado. O evento reunirá casacos, calças moletom, celular, armação de óculos e perfumes. Será das 8h às 17h, na AMA, localizada na Av. Bandeirantes, 215. Entrada é gratuita.

Bazar beneficente do NAR - O Núcleo Assistencial Ramatis realiza Bazar Beneficente com produtos doados pela Receita Federal. Serão oferecidas roupas, brinquedos, perfumes, garrafa térmica, copos, roupas, entre outros. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para as atividades sociais realizadas pelo NAR, entre elas doações de enxovais para mães gestantes, de cestas básicas, materiais escolares, etc. Acontecerá das 8h30 às 17h30, na Rua Vaz de Caminha, 624. Entrada é gratuita.

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, chega a Campo Grande neste sábado. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. A partir das 10h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

FenaSul - Homenageando os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com experiências gastronômicas e culturais, a 17ª edição da FenaSul ocorre na Capital. No sábado, às 13h30, acontecerá a pisa da uva, e às 20h, o tombo da polenta. O grupo Herdeiros Farroupilha se apresenta todos os dias na feira. Será das 12h às 23h, no Círculo Militar. Entrada: R$ 10, na portaria.

Cineclube Nerd - O MIS (Museu da Imagem e do Som) vai exibir o filme: Demon Slayer – Mugen Train: O Filme. Demon Slayer teve uma ascensão meteórica com o lançamento em anime da primeira temporada em abril de 2019, passou de alguns fãs do segmento do gênero “shonen” para milhares de fãs alguns meses depois, fã de vários lugares do mundo. A partir das 14h, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Cineclube da Boca - Haverá sessão dupla de filmes do Cineclube da Boca, em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), neste sábado. Primeiro, com o celebrado “O Enigma de Outro Mundo” (1982) e, depois, “O Monstro do Ártico ” (1951). Ambos os filmes são adaptações de uma das obras literárias mais importantes para os gêneros de ficção científica e terror: "Who Goes There?" de John W. Campbell. Após a exibição dos filmes, a organização promoverá debate para buscar estabelecer um diálogo entre as obras. A partir das 16h, no Cufa, localizado na Rua Livino Godói, 710. Entrada é gratuita.

Naip - A Banda Naip retorna ao jardim da Lup para um show épico. DJ Isa Nahas também será responsável por animar a galera na noite de sábado. A partir das 17h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: a partir de R$ 55, pelo site.

The Celebration Tour - O Ponto Bar fará a exibição da Celebration Tour, show que ocorrerá no Rio de Janeiro. A partir de 19h, o encontro com a rainha do pop está marcado. Começa às 19h, no Ponto Bar. Entrada: R$ 5.

Concerto Candlelight - Os concertos Candleligh chegam a Campo Grande pela primeira vez, com uma experiência musical ao vivo iluminada por um mar de velas. A apresentação será de “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Será às 19h e 21h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: ingressos a partir de R$ 60 pelo site.

Especial Acústico MTV 2 - Em clima de nostalgia, neste sábado acontece a segunda edição do Especial Acústico MTV. A festa trará três shows covers de NX Zero, CPM 22 e Raimundos. A partir das 18h, na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site.

Madonna no Uata - O show da Madonna também será transmitido ao vivo no Uatahell Bar. DJ Amanita Muscaria também anima a festa. A partir das 18h, no Uatahell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada é gratuita.

Baile na laje - Rodadas de churrasquinho e picolés tropicais, sem contar o setlist que não vai deixar ninguém parado. A Loop Music Hall traz o Baile do Buraco Quente na Laje, com DJ Gustavo Freitas, Gikka e DJ Lucky. A partir das 22h, no Loop Music Hall. Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo site.

DOMINGO

Liga da Cerveja - A 5ª edição da Liga da Cerveja acontece neste domingo. O evento tem como objetivo espalhar a cultura cervejeira pelo Mato Grosso do Sul. DJ Tammys, Julio Prodigy e Bortoti animam o evento. Será das 10h às 20h, na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada é gratuita.

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, chega a Campo Grande neste sábado. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. A partir das 10h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Será das 10h às 21h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

FenaSul - Para encerrar a programação do final de semana, a tradicional Feira Gaucha realiza o tombo da polenta, às 20h. O evento traz experiências gastronômicas e culturais e homenageia os 150 anos da imigração italiana no Brasil. O grupo Herdeiros Farroupilha se apresenta todos os dias na feira. Será das 12h às 22h, no Círculo Militar. Entrada: R$ 10, na portaria.

Feira Cultural Arena MS - Em edição especial ao Dia das Mães, acontece neste fim de semana a Feira Cultural Arena MS. O evento terá produtos de criação autoral, praça de alimentação, feira de adoção pet e muito mais. Chicão Castro e banda animam a noite. A recreação das crianças ficará por conta da turma da Tia Isa. Será das 16h às 21h, na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Urban Art - O Capivas Cervejaria promove a primeira edição da exposição Urban Art, recebendo artistas da capital com obras e artesanatos. Vai ter pintura ao vivo com Rafael Mareco, além de set do DJ Chico. A partir das 18h, na Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

Concerto Candlelight - Os concertos Candleligh chegam a Campo Grande pela primeira vez, com uma experiência musical ao vivo iluminada por um mar de velas. A apresentação será de “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Será às 19h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 60 pelo site.

