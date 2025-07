Fim de semana na Capital tem Humberto & Ronaldo, festas julinas e tributos

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações para todos os gostos e bolsos, com eventos que vão da música sertaneja ao rock, passando por festas julinas, tributos internacionais e cultura urbana. Confira a programação:

Sexta-feira (18)

Sarauzin: Clima intimista com interpretações emocionantes, participações especiais e o astral único do Haicai. Será na Lupland Biergarten, naRua Antônio Maria Coelho, 3285, a partir das 17h, com entrada a R$ 30.

Arraiá Engenharia do Corpo: Comidas típicas, aulão de dança e quadrilha junina. Será na academia Engenharia do Corpo, localizada na Rua Amazonas, 999, às 18h, com entrada gratuita.

DJ Set Deumathh: Pop rock dos anos 2000 em uma noite nostálgica no Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488. Evento será a partir das 19h, com entrada gratuita.

Arraiá do Caramelo: Festa julina com samba e muita animação. Acontecerá na Casa Verde, localizada na Rua General Bertoldo Klinger, 295, a partir das 19h, com a partir de R$ 20.

O Baile Todo: Funk dos anos 2000 com os DJs TGB e Gustavo Freitas, no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, a partir das 20h, com entrada gratuita.

Grunge Music Festival: Tributo aos anos 90 com Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Creed e mais no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, a partir das 20h, com entrada a R$ 30.

Sábado (19)

Cê Tá Doido Festival: Shows com Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, às 16h, com entrada a partir de R$ 240.

Especial Linkin Park e System of a Down: Tributo especial com grandes sucessos das duas bandas. Será no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668,às 18h, com entrada a partir de R$ 35.

Bon Jovi Tribute – MS Tributo Festival: Será com a banda campo-grandense HITMA, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, a partir das 20h, com entrada a R$ 30.

Country e Blues: Noite de guitarras, riffs e groove em clima de estrada. Será no Mirante PUB, na Rua Dr. Zerbini, 53, às 20h, com ingresso a R$ 20.

ABBA The History in Concert: O maior tributo à banda ABBA da América Latina, com banda e orquestra. Será no Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes, às 21h, com ingressos a partir de R$ 80.

Feira São Bento: Gastronomia, música ao vivo, artesanato e empreendedorismo. Na Praça República do Líbano, localizada na Avenida Primeiro de Maio, das 18h às 22h, com entrada gratuita.

Domingo (20)

Arraiá do Bosque: Feira especial com música ao vivo, feira de adoção de pets e cultura local. Na Rua Kame Takaiassu, das 9h às 15h, com entrada gratuita.

WYN Dance Contest: Concurso de dança que promete muita energia e talento no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, 453, às 14h, com entrada a R$ 30.

Tecnho na Rua – Edição Pride: Música eletrônica, arte urbana e celebração da diversidade. Será no Paraíba Bar, localizado na Rua 14 de Julho, a partir das 14h, com entrada gratuita.

Pagode de Domingo: Com o Grupo Akagê, para fechar o fim de semana no samba, no Má Donna, localizado na Rua 14 de Julho, 2459, a partir das 16h, com entrada gratuita.

Esquenta Afronta: Prévia do maior festival de cultura negra de MS, com vogue night e shows. Será no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, às 16h, com entrada a R$ 10.

Arraiá Forrozeiros MS: Edição comemorativa com bandas Ipê de Serra e Forrodiando, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, às 18h, com entrada a partir de R$ 40.

