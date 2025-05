Fim de semana na Capital tem Luísa Sonza, tributo aos Mamonas, Lady Gaga no telão e muito mais

Campo Grande será palco de muita música e diversão neste fim de semana, com opções que vão do pop nacional de Luísa Sonza ao rock irreverente dos Mamonas Assassinas, passando por festas temáticas, feira de brechós e até transmissão ao vivo de show da Lady Gaga.

A programação começa já nesta sexta-feira (2) e vai até domingo (4), com atrações gratuitas e pagas espalhadas por diversos pontos da cidade. Confira:

Sexta-feira (2)

"Monalisa": Com os Djs Gikka, Lxz, Blaszaki e Pacheco, o evento será um esquenta para o show da cantora Luísa Sonza. Será realizado na boate Non STOP Club, na Rua Pimenta Bueno, 127. A entrada será a partir de R$ 10.

Rock dos anos 2000: Evento será no Blues Bar, com músicas no comando de Hitma e Kefla, que farão tributos a Charlie Brown Jr, CPM 22 e mais. Será a partir das 20h, com entrada a R$ 30.

Haiwanna: Evento com clássicos do rock nacional comandando a noite no Mirante Pub, na Rua Dr. Zerbini, 53. Será a partir das 20h.

SextaDonna: Evento será realizado no Ponto Bar, com Afro Paty e Dan Santos, a partir das 20h, com entrada a R$ 5.

Fernando Morreu: Este evento é para quem curte música country. Acontecerá na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99, a partir das 23h, com entrada a R$ 20.

Kid e Kenner, Zé Lucas e Benício, Lucas e Lauan: Shows acontecerão na Valley Pub, na Avenida Afonso Pena, 4150, a partir das 18h.

Sábado (3)

Transmissão do show da Lady Gaga: Show da cantora norte-americana será transmitido ao vivo em dois bares da Capital. No Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, a partir das 20h, com entrada a R$ 5.

E no Quiça Bar, na Rua Euclides da Cunha, 488. Neste, a entrada é gratuita e será a partir das 19h.

Caótica: A Non STOP Club também preparou uma noite só com músicas da Lady Gaga. Será a partir das 19h, com entrada a R$ 15.

Dead Fish: A banda brasileira fará uma show de hardcore melódico no Blues Bar, a partir das 20h.

Tributo ao Mamonas Assassinas: O grupo será homenageada pela banda Plebheus, no Mirante Pub, a partir das 21. Os ingressos estão saindo da R$ 25.

“On the Road”: Evento será em tributo a Aerosmith e Guns N’ Roses, a partir das 17h, na Cervejaria Canalhas.

Ziriguidum: Feira com shows de Nó na Madeira e Mistura das Minas começará às 16h, na Praça do Preto Velho, no Bairro Jardim Paulista.

NAIP: Evento com os clássicos do pop rock das décadas de 70 e 90 até os sucessos atuais no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668. Começará às 18h

Domingo (4)

Luísa Sonza: Mais uma artista participando do MS ao Vivo. A cantora se apresentará no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h, com entrada gratuita.

Mãe Também Samba: Para as mães que gostam de pagode, o Capivas Cervejaria preparou um evento especial, que também terá recreações. Será a partir das 17h, e às 19h a entrada passará a ser R$ 10.

Pagode de Domingo: Samba do Caramelo é atração do Má.donna no domingo, com apresentação a partir das 18h, com entrada gratuita.

Feira Borogodó: Edição especial dedicada as mães, com presentes criativos, artesanato, economia e muito mais. Será das 9h às 15h, na Praça do Coophafé, na Rua das Garças, nº 3164. Entrada será gratuita.

