Fim de semana tem Bruno & Marrone, feiras e jogos universitários na Capital

Primeiro 'sextou' de setembro está recheado de atrações para curtir neste fim de semana em Campo Grande! Tem show e gravação do novo DVD da dupla Bruno & Marrone, Feira Ziriguidum, Mostra Cerrado Abierto, 9º edição da Arena MS Cultural, e até jogos de atléticas universitárias. Confira:

SEXTA-FEIRA

Mostra Cerrado Abierto - Neste fim de semana, a 4ª edição da Mostra Cerrado Abierto, da Arado Cultural, convida as crianças de ontem, hoje e de amanhã, para sentar no chão, sentir o ar puro e se encantar com o espetáculo. As programações começam às 14h, no Parque das Nações Indígenas - Entrada Kadiweú. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Mais uma sexta para curtir o Quintal Sesc, espaço que reúne cultura, arte, música e gastronomia ao ar livre. Ainda tem teatros e brincadeiras para as crianças, além de uma feirinha natural com produtos da terra e food trucks. Nesta sexta, a animação será com Érika Espíndola e Flávio Bernardo. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Cena Aberta - Nesta edição da Cena Aberta, o espetáculo "O que os olhos veem o coração sente?" é voltado a vida de Lucas, personagem que acaba de ficar cego e se encontra com o desafio de uma nova realidade. A peça aborda a temática da acessibilidade, com atores e atrizes com deficiência visual. Os ingressos são distribuídos 30 minutos antes da sessão. A partir das 17h, no Espaço do Átrio do Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Sessão de cinema no MIS - O filme exibido nesta sexta é “Nise - o coração da loucura”, de Roberto Berliner. O longa é uma parceria entre o MIS (Museu de Imagem e do Som) e o CineClube Psicofilmes, e retrata a vida da psiquiatra Nise da Silveira, que eliminou o eletrochoque e a lobotomia do tratamento psiquiátrico no Brasil, introduzindo a arte como forma de lidar com os pacientes. Está marcado para às 18h, no MIS, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa - Desde agosto até o final do ano, os atletas e amadores do tênis de mesa têm um espaço dedicado ao esporte aqui em Campo Grande. Todas as sextas, sábados e domingos são realizadas partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. O público pode curtir uma pratica aberta valendo brindes. Será das 18h às 21h, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

"Des-calço" - O espetáculo "Des-calço" traz a cena a história da luta pelo direito à terra, existência e o direito de ter voz por meio da história de vida de Maria Benedita, uma mulher que buscou na luta pela terra a forma de mudar a história da família. O espetáculo é inclusivo em Libras e os ingressos são distribuidos 30 minutos antes da peça. Está marcado para às 19h, na Sala de música do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Bruno e Marrone - Nesta sexta-feira a dupla sertaneja realiza a gravação do novo DVD da carreira na Capital. A dupla é famosa por emplacar grandes sucessos nas últimas décadas no Brasil. Os portões abrem às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 160, pelo site.

SÁBADO

Mostra Cerrado Abierto - Neste fim de semana, a 4ª edição da Mostra Cerrado Abierto, da Arado Cultural, convida as crianças de ontem, hoje e de amanhã, para sentar no chão, sentir o ar puro e se encantar com o espetáculo. As programações começam às 10h, no Parque das Nações Indígenas - Entrada Kadiweú. Entrada é gratuita.

JOIA: de volta as origens - Atléticas dos cursos da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) irão competir neste fim de semana. Entre as modalidades estão: fustal, vôlei, handebol, basquete, tênis de mesa, xadrez, natação e sinuca. Além dos jogos também haverá Arena com muita música, no sábado quem toca é a Dj Gikka, Dj Léo e Dj Afropaty. Será no Poli Dom Bosco. Entrada: R$ 15,00 (aluno UCDB) e R$ 20 (externo). Saiba mais!

Torneio de Xadrez Blitz - É a programação do Clube Richard Reti, valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBS) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Será das 14h às 21h, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Batucando Histórias - No Espaço Sesc, o grupo Batucando Histórias se apresentam em duas sessões. O espetáculo musical é destinado a todas as idades, no qual o grupo proporciona entretenimento, narrativas envolventes e atividades lúdicas, tudo isso embalado por músicas e percussão. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Jogo beneficente - É o encontro da Nação Corinthiana de Campo Grande com os ídolos Chicão e Tupãzinho. O evento é solidário em prol do Dia das Crianças, então, leve um brinquedo para doar. Começa às 15h, na Praça Belmar Fidalgo. Entrada: 1 brinquedo.

Feira Ziriguidum - Com o intuito de fomentar a economia criativa com o clima do Sarau Ziriguidum, que aconteceu de 2014 à 2017, a Feira Ziriguidum ocorrerá todo primeiro sábado do mês. A primeira edição contará com apresentações musicais e intervenções artísticas. DOVALLE apresentará o projeto Acústico Orgânico Tropical, Ariadne apresenta o trabalho "Indomada", uma viagem entre o místico e o real. Na programação, o grupo circense Cia Apoema composto por Nathália Maluf, Nilcieni Maciel e Roberto Pimenta apresentará "Apoeme-se: Intervenção Circo-Poética". Será das 15h30 às 21h30, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Feira Cultural Coopharádio - Em comemoração aos dois anos de Feira Cultural do Coopharádio, neste final de semana, acontecerá a 24° Edição da Feira. Acontecerá das 16h às 22h, na Praça V do Bairro Coopharádio. Entrada é gratuita.

Roda de Samba - Mais um sabadão agitado na Escola de Samba Vila Carvalho. Quem vai animar todo mundo é o cantor Juninho Canhoto e Bateria Poderosa. Começa às 18h, na Quadra da Carvalho, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Tributo Charlie Brown Jr e Red Hot Chili Peppers - Neste sábado, a programação é de tributos que prometem trazer à vida os sucessos das bandas Charlie Brown Jr e Red Hot Chilli Peppers, com as bandas Kefla e Peppers Rule. Começa às 18h30, na Sunset Growler Station, localizada na Avenida Afonso Pena, 5.668. Entrada: a partir de R$ 45, pelo site.

Brasiguaia - Neste sábado, Gio Resquin realizará o lançamento do projeto autoral chamado "Brasiguaia", voltado para a música latina, com muito reggaeton. O evento ainda contará com convidados especiais, como DJ Lannovisk, Dany Cristinne, Ruschel, Vozmecê, Silvera, João Benitez, Beca Rodrigues e Karla Coronel. Está marcado para às 19h, na Avenida José Nogueira Vieira, 1.303. Entrada: R$ 15.

DOMINGO

Feira Lagoa da Itatiaia - A feira tem início às 9h, na Lagoa da Itatiaia, localizada na Rua Dona Ziza. Entrada é gratuita.

Mostra Cerrado Abierto - Neste fim de semana, a 4ª edição da Mostra Cerrado Abierto, da Arado Cultural, convida as crianças de ontem, hoje e de amanhã, para sentar no chão, sentir o ar puro e se encantar com o espetáculo. As programações no domingão começam a partir das 10h, no Parque das Nações Indígenas - Entrada Kadiweú. Entrada é gratuita.

JOIA: de volta as origens - Atléticas dos cursos da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) irão competir neste fim de semana. Entre as modalidades estão: fustal, vôlei, handebol, basquete, tênis de mesa, xadrez, natação e sinuca. Além dos jogos também haverá Arena com muita música, no domingo quem toca é o Dj Valto B2B Guila, Dj Café e Dj Lau Bittar. Será no Poli Dom Bosco. Entrada: R$ 15,00 (aluno UCDB) e R$ 20 (externo). Saiba mais!

jornada de Gil - A Trupe Guavira se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc neste domingão com a peça teatral "A jornada de Gil". No espetáculo, Gil se encontra perdido na floresta e enfrenta desafios que exigem superação e resiliência. O conto promete entreter e inspirar o público. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Domingo de Cinema - A primeira edição do Domingo do Cinema acontece neste final de semana, com discotecagem, exibição de curtas autorais, bate-papo com as roteiristas Laynara Rafaela, Mariana Tesch e a cineasta Marinete Pinheiro. No lineup, Kezia Miranda, Lauren Cury e banda e Andreza Pelizaro animam o dia. Será a partir das 16h, na Capivas Cervejaria, localizada na Rua Pedro Celestino, 1.079. Entrada: R$ 10.

Arena MS Cultural - A 9ª Edição da Arena MS Cultural trará 65 expositores de marcas autorais da Capital e do Estado. Além da exposição, haverá uma feira de adoção de pets, recreação infantil e atrações musicais. Na roda de samba, Brasilis e Ariadne animam a Arena. Acontecerá das 17h às 21h, na Rua Marquês do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Nesta edição do Pagode, pela primeira vez, DJ Deumathh chega ao setlist para animar o domingo. Além disso, após algumas edições sem se apresentar, Nuala retorna aos palcos do Pagode com um djset. O grupo Made in Samba também retorna ao Pagode da Nuala. Começa às 18h, no Ponto Bar, localizado na Travessa Temistócles, 93. Entrada: R$ 10, pelo site.

