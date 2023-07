Fim de semana tem Chitãozinho & Xororó, pagode e feijoada na Capital

Mais um sextou para conta! Fim de semana tem turnê especial de 50 anos da dupla Chitãozinho & Xororó. Tem também na Capital, programação cultural para encerrar as férias da criançada, tributo ao artista Zé Celso e pagode da Nuala, além de vários outros eventos. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - Em horário especial de edição de férias, o Quintal Sesc terá recreação com o grupo Brinquemania, brincadeiras e oficina de brinquedos para a criançada aprender a produzir o Bilboquê. Um brinquedo antigo que consiste em uma esfera de madeira, com um orifício central, que é presa por uma corda a uma espécie de suporte, que também pode ser feito com materiais recicláveis. Tem ainda oficina gourmet com a Lancheria, contação de histórias e musicalização com Nano e Santiago, recreação com a Trupe Guavira e show musical com Renata Sena. Acontece das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Show El Trio - Comemorando cinco anos de trajetória, o El Trio leva ao público o melhor do jazz em uma apresentação na pegada 100% instrumental. Nesta sexta, haverá ainda a participação especial de Jota P. Está marcado para às 19h, no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Tributo a Zé Celso - O tributo ao diretor e fundador do Teatro Oficina, Zé Celso, ocorre neste sábado na Capital. O evento terá como destaque a exibição do documentário "Evoé - Retrato de um Antropófago", que promete mergulhar na trajetória do artista. Após o filme, acontecerá um momento de reflexões e debates. Comerça às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita, reservas devem ser feitas pelo telefone (67) 99696-9774.

SÁBADO

Feijoada do Pagodiô - O grupo Pagodiô realizará uma feijoada delivery para ajudar a custear a gravação do dvd do grupo. A feijoada será entregue em toda a cidade, sem taxa de entrega. A partir das 11h, delivery. Valor: R$ 35, pedidos pelo telefone (67) 99130-4989.

Grupo Casa - Na temporada de férias, tem apresentação de "Dona Joaninha e o Eclipse Solar", que traz para o palco a trajetória de uma senhora Joaninha que se apaixona por um senhor Grilo Viajante, que canta em cada parada por toda a madrugada. Com a ajuda do sol e da lua, dona Joaninha descobre que o importante é ser feliz sem depender do outro e aproveitar cada minuto dos encontros da vida. Será das 10h às 17h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: a partir de R$ 20.

12° Encontro de Clássicos - Em comemoração a um ano de loja, neste final de semana o tradicional Encontro de Clássicos da Auto Car & Pub ganhou uma edição especial de aniversário. Serão mais de seis horas de festa com muita diversão e uma viagem no tempo no mundo do antigomobilismo. A partir das 11h, no Auto Car & Pub, na Avenida Rita Vieira de Andrade, 1.316. Entrada é gratuita.

Oficina de arte e Cine Clubinho - Na oficina de arte do Sesc, as crianças produzirão um disco voador. Além disso, para o Cine Clubinho a exibição será "Brasil animado". Para participar da oficina, é preciso levar uma tesoura sem ponta, um pacote de canetinha hidrocolor e uma cola branca. A classificação é de cinco anos e a criança precisa estar acompanhada de um responsável. Os ingressos devem ser retirados meia hora antes. A partir das 15h, na Sala de artes visuais do Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Afronta - Para promover artistas pretos e indígenas e dar visibilidade aos trabalhos realizados pela comunidade, neste sábado ocorre a edição Dialeto. O evento terá a apresentação de mais de 15 artistas da Capital, exposição de roupas, acessórios e venda bebida e alimentos. A partir das 15h, no Teatro de arena. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - No Espaço Sesc, a CiahabiliDOCES encanta a criançada e se apresenta em duas sessões, que envolvem a arte circense misturada a contações de histórias, em números de palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau. Será às 15h e às 16h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Erika Espíndola - Em comemoração ao mês do rock, celebrado no dia 13 de julho, a cantora Erika Espíndola se apresenta em um show acústico, com a banda. A cantora promete cantar os maiores sucessos do rock mundial, nacional e local. Será às 19h, na Praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Arraiá do Portuga - Ainda em comemoração de festa julina, a Associação Luso Brasileira de Campo Grande promove o Arraiá do Portuga, com muita música animada, dança de quadrilha, comidas típicas e alegria para família. Sócios não pagam a entrada. Está marcado para às 16h, no Clube Estoril, localizado na Rua Silvino Tomé Veríssimo, 20. Entrada: R$ 5 ou 2 kg de alimentos não perecíveis.

Feira Mixturô - Mais uma edição da feira de empreendedorismo e economia criativa, desta vez na Praça do Peixe. Serão mais de 200 expositores, além de apresentações artísticas com Carlos Honorio. Será às 16h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Show El Trio - Comemorando cinco anos de trajetória, o El Trio leva ao público o melhor do jazz em uma apresentação na pegada 100% instrumental. Na apresentação de sábado, haverá também participação especial dos músicos Léo Cavallini, Gilson Espíndola, Otávio Neto e Jr Matos, cantando standards que contam a história das maiores inspirações do trio. Será às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Chitãozinho e Xororó - Em comemoração aos 50 anos da dupla, a turnê "Por todos os tempos" volta à Capital neste final de semana. No repertório, há uma combinação de hits, como “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, entre outras, acompanhadas dos mais recentes lançamentos da dupla, como “Pássaros”. Será às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 60, pelo link.

DOMINGO

Yoga para todos - Promovido pelo coletivo de Yoga de Campo Grande, todo último domingo do mês tem Yoga para todos, de graça, no Parque das Nações Indígenas. A prática pode ser feita por crianças e adultos. Começa às 9h, no Parque das Nações Indígenas, entrada do Museu Dom Bosco. Entrada é gratuita.

Interações Mágicas - No domingo, o Ilusionista Thiper apresenta o espetáculo Interações Mágicas. A performance tem como objetivo cativar o público por meio de mágica e ilusionismo. A história é baseada nas vivências do autor. Será das 15h e 16h, Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - A edição do Pagode da Nuala deste domingo, contará com a apresentação de Isa Ramos, que mistura o novo com o ancestral, no setlist do pagode também terá a DJ e bailarina Gikka, a volta da DJ Maria Clarice e a participação especial de Llez. Começa às 18h, no Ponto Bar, na Rua Doutor Temistocles, 103. Entrada: a partir de R$10, pelo link.

Show CYG Invém - Begèt de Lucena comemora aniversário no palco do Teatro do Mundo, sala Geraldo Rocca, apresentando o show Cyg Invém. Uma ode elétrica, um passeio aplicado pela poesia que a guitarra grita, o silêncio ensurdecedor da percussão metalizada e a gravidade de um artista que é a extensão do palco. Voz, fumaça, espanto & microfonia. Começa às 19h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$30, reservas pelo telefone (67) 99696-9774.

