Fim de semana tem espetáculos, feiras e bazar na Capital

SEXTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Feira Um Chá - Expositores de artesanato, moda e gastronomia. O dia é especial para o Dia das Mães, com muitas novidades e kits para presentear as mamães. Será das 17h às 21h, na Rua Rodolfo José Pinho, 785. Entrada é gratuita.

Espetáculo “O que sinto por você?” - O espetáculo é resultado do trabalho da Cia do Mato com a bailarina e coreógrafa Rosa Antuña. Por meio de investigações dos corpos e suas narrativas, questões da individualidade são abordadas, evidenciando o corpo social como um organismo completo. Está marcado para às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Festa na Laje - Bonde das Sereias realiza Festa na Laje com Fabio Jara, Mat, Suzana Pink, Lady Afroo e Gaga Funkeira com uma hora de capirinha open das 00h às 01h. A festa começa às 23h, na Non, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127.

Espetáculo-festa "Cavucada – a festa não será amanhã" - "O título do espetáculo faz referência a um passo de dança do brega funk chamado "Cavucada". O espetáculo rememora coreografias do nosso repertório, fragmentos de obras criadas nesses 20 anos, além de danças festivas de diversas referências presentes em filmes, videoclipes, tik tok, entre outras fontes", contou Marcos Mattos, diretor da Cia Dançurbana. Começa às 20h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

Como Nascem as Estrelas - Na sinopse, uma menina que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Entre felicidades e angústias, como se manter firme na carreira artística? Será a partir das 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: R$ 40,00.

Dente de Ouro - A banda Dente de Ouro fará show em comemoração ao aniversário de um dos seus integrantes, o Rudy. No repertório, soul music, blues e rock n roll. Está marcado para às 18h, na Cervejaria Canalhas, na rua Rua Dom Lustosa, 214.

Esquenta Yago Oproprio - Com DJ Magão e Chico, o Capivas recebe esquenta para show do rapper Yago Oproprio. Começa às 18h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

SÁBADO

38 anos do Grupo TEZ - O TEZ (Trabalho Estudos Zumbi) vai homenagear personalidades dos grupos de educação, cultura e movimentos sociais. Vai ter apresentação cultural, música e exposição de trabalhos de artistas negros. A partir das 8h, no Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Bazar do Fraternidade sem Fronteiras - A ONG Fraternidade sem Fronteiras promove a 3ª edição do Bazar da Central de Presentes. Serão pelo menos 100 itens, entre eles camisetas, bolsas, bonés, artesanato indígena, roupas e artesanatos feitos em Madagascar e Malawi, países africanos onde a FSF atua com projetos de ajuda humanitária. Tudo custará a partir de R$ 3. Será das10h às 17h, na Rua Praia de Pituba, 53. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Trupe Guavira vai encantar a criançada, estimulando a atenção, curiosidade por meio de várias linguagens artísticas como a música e o teatro. A contação de histórias tem o poder de aumentar o universo de significados das crianças, promovendo um ambiente lúdico e prazeroso. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - A feirinha mais charmosa da Vila Sargento Amaral. Por lá, você vai curtir brechó, artesanato, doces, espetinho e muita gastronomia oriental. Começa às 15h30, na Rua Tonico de Carvalho com São Geraldo. Entrada é gratuita.

Oficina de Desbloqueio e Processo Criativo - O artista visual Fabio Quill propõe a otimização das capacidades criativas, do pensamento lógico ao “sair da caixa”, através da troca de ideias e exercícios práticos e o uso de ferramentas e técnicas. Será a partir das 16h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Apresentações musicais, culturais e diversos food trucks. Começa às 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Reação em Cadeia - Seis anos depois de interromper suas atividades, uma das bandas mais populares volta à ativa com nova turnê. Reação em Cadeia se apresenta nesta sexta-feira (05) no Estoril. Está marcado para às 21h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: a partir de R$ 120 (inteira) - Compre aqui.

Dia das Mães no Horto - Haverá feira de artesanato, coletivo de brechós, contação de histórias para a criançada, pintura facial, apresentação da Banda Municipal, Grupo de Cordas e gastronomia em celebração ao Dia das Mães. Será às 8h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Foo Fighters Cover Brasil e banda R.E.D - Noite terá dois super shows na mesma noite, no Sunset Growler Station. Figurando entre as principais bandas covers brasileiras, a Foo Fighters Cover Brasil traz um conceito que vai muito além de um simples “show cover”. E a banda R.E.D. de Campo Grande abre a noite com um show vibrante e cheio de energia, com a voz marcante de sua vocalista, Giovana Juno. Está marcado para às 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 45,00 (compre aqui).

Baile do Renner - Edição ‘black night’ convida público para se vestir de preto. As atrações são Laryssa e Fernando, Ferrant, Samba 10, Juliano Axe Moage, Holanda, DJ Lino. Será às 22h, na Ernesto Geisel, 4546.

Orquestra - Projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble” está circulando o Estado e fará apresentação gratuita no Memorial da Cultura Indígena da Capital. Começa às 19h30, na Rua Galdino Pataxó, 131. Entrada é gratuita.

DOMINGO

CTG Farroupilha - O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Farroupilha promove neste domingo (7), seu tradicional churrasco. No cardápio os mais saborosos cortes de carne bovina e também galeto assado, além de arroz, mandioca e salada, como acompanhamentos.

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, no bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes. Os ingressos para o churrasco podem ser solicitados pelo telefone (67) 99290-7049 ou 99983-5810. O ingresso individual está sendo vendido a R$ 50 até o dia do evento. Na portaria o ingresso custará R$ 60.

Espaço Sesc - Contação “Esses viajantes e suas historietas”, com Badaiá Arte. O número convida o público a mergulhar em um baú repleto de causos e brincadeiras de palavras, que, de modo lúdico e divertido, apresenta tradições e costumes de um povo. Um mix perfeito de diversão e aprendizado. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Mixturô - O Bairro Chácara Cachoeira será ponto de encontro para mais uma feira cultural de Campo Grande. A ‘Feira Mixturô’ realiza a primeira edição no dia 7 de maio na Praça do Chamamé, a partir das 10h às 16h. O evento deve ocorrer no mesmo local sempre no primeiro domingo do mês. Será das 10h às 16h, na Rua Jeribá, 1052. Entrada é gratuita.

5ª Feira Arena MS Cultural - Uma feira que reunirá expositores de vários lugares do Estado com artesanato, gastronomia, arte e música. Será das 17h às 21h, na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Espetáculo-festa "Cavucada – a festa não será amanhã" - "O título do espetáculo faz referência a um passo de dança do brega funk chamado "Cavucada". O espetáculo rememora coreografias do nosso repertório, fragmentos de obras criadas nesses 20 anos, além de danças festivas de diversas referências presentes em filmes, videoclipes, tik tok, entre outras fontes", contou Marcos Mattos, diretor da Cia Dançurbana. Começa às 20h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

1ª edição Ai Eu Vi Batuke - Grupo Ai EU Vi Vantagem, Batuke Boêmio, Carioca e Amigos, Lukão do Piseiro, Juninho Canhoto e Grupo Deu Bom farão um pagode beneficente para ajudar no tratamento da amiga Ana Paula Gama. Será a partir das 14h, na Rua Jaguaribe, 101.

