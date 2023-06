Fim de semana tem Festa Junina, feira Mixturô e FlashBack na Capital

O fim de semana chegou e com muitos eventos legais para curtir com a família e amigos. Tem Festa Junina, e muito rolê bom, confira na Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Exposição “Água Viva” - A artista Isabê expõe seus trabalhos, que são resultado de uma perseguição da mancha como gesto expressivo, uma costura de afetos gerados a partir dos materiais apresentados como terra e tecido e a verificação dos limites do suporte artístico. A exposição será até 13 de junho. Começa às 19h, na Galeria de Vidro, localizada na Rua Calógeras, 3.015. Entrada é gratuita.

Rolezão do Ponto - Noite regada a DJs, como Gus Freitas, Lady Afroo, Damazio, Gaga Funkeira e Nuala. Será das 18h às 0h, no Ponto Bar.

Feira São Chico - Feira com gastronomia, artesanato, brechó e antiguidades. A partir das 18h, na Rua Laguna, 265. Entrada é gratuita.

Dovalle - Músico apresenta Acústico Tropical. Está marcado para às 18h30, na Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 6 (couvert).

Inauguração Monarca - Casa que durante anos abrigou SIS Lounge agora abre as portas como Monarca. Com novos donos, a casa terá DJS Peagga, Gustavo Freitas e Reinaldo Borges embalando a nova casa noturna dedicada ao público LGBTQIA+. Será a partir das 22h30, rua Dr. Zerbini, 53. Entrada: consultar na portaria.

FlashBack - DJ JB e DJ Simmu embalam a noite com clássicos dos anos 70, 80 e 90. Está marcado para às 20h30, no Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista

Entrada: R$ 20

Observação de Céu Noturno - Com o objetivo de propiciar uma leitura do céu noturno e estimular a cultura astronômica, a Casa da Ciência e da Cultura de Campo Grande realiza a ação Observação do céu noturno. Será das 17h30 às 20h30, no Estacionamento do Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Feijoada Amiga - A ONG Pedacinho do Céu e a Amicat’s, que resgatam e cuidam de cães e gatos maltratados, prometem um almoço delicioso para você. A feijoada (no local, R$ 20 e delivery R$ 30) e é acompanhada de arroz, couve, torresmo e farofa. A sobremesa será bombom de morango, no valor de R$ 7. Será das 11h às 14h, na Avenida Noroeste, 5.384. Contato: (67) 99333-3073.

Feira Arte com Missão - Um ano da feira Arte com Missão! Na edição deste sábado, vai ter muitas novidades: comprando produtos, você pode acumular pontos e ganhar brindes. O prato do dia é o yakisoba, em prol da construção da quadra de esportes da Igreja Holliness. Será das 15h às 20h, no São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Encontro Cultural - A Confraria Sociartista, Associação dos Artistas Visuais Profissionais de Mato Grosso do Sul, organiza um verdadeiro encontro cultural. No local, vai ter mercado de artes, galeria, pintura ao vivo, oficinas e atrações culturais. Será das 16h às 21h, na Avenida Nelly Martins Coelho (Via Park), entre as ruas Diogo Bernardes e Mário de Andrade. Entrada é gratuita.

Arraiá Copharádio - Vai ter modão de viola, hein? Mary Lopes, João Junior, Anderson Alvarenga e Lucas Molina confirmados para animar todo mundo. Além disso, a festa promete muita dança, sorteios, artesanato, comidas típicas e muito mais. Será a partir das 16h, na Praça V, entre as ruas Morumbi, Caldas Aulete e Clorita. Entrada é gratuita.

Arraiá da ACP - É a 18ª edição do maior arraiá da educação pública de Campo Grande, organizado pela ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública). Começa às 18h, no Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP, rua Airton P. Rebouças, 4.151. Entrada: R$ 5. Contato: (67) 3324-7014 / 3324-2771 / 3324-8031

Turnê “Ecoar” - A Turnê Ecoar une músicas e objetivos de desenvolvimento sustentável através de uma narrativa que sugere ações relacionadas às necessidades humanas, estratégias de qualidade de vida, sustentabilidade social, consciência ambiental, redução das desigualdades, produção e consumo responsável. A banda é formada por vocal e instrumental de alunos do Sesc Lageado, sob a direção musical de Keyla Brito. Começa às 16h30, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Roda de Samba Misturô - Isa Ramos, Angelique e Marta Cel mostram todo o poder das mulheres artistas do samba. Está marcado para às 17h30, Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 8 (couvert).

Bazar Especial de Festa Junina - Coletivo de Brechós realizam bazar com mais de 20 brechó e preços a partir de R$ 5. Haverá muita roupa de inverno e roupas de festa junina. Será das 8h às 14h, Horto Florestal. Av. Ernesto Geisel com Fernando Corrêa da Costa. Entrada é gratuita.

Arraiá do Tribunár - Em uma festa aberta para toda a população campo-grandense, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região vai comemorar seus 30 anos de instalação em Mato Grosso do Sul com o “Arraiá do Tribunár”. A festa será beneficente, com entrada de graça e venda de bebidas e comidas típicas realizada por instituições filantrópicas da Capital. Está marcado para às 16h, na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208. Entrada é gratuita.

Ciranda no Cerrado - Uma tarde para família inteira com atividades voltadas para a infância e a importância do brincar. Será das 15h às 19h30, na Rua Jorge Pedro Bedoglim, 545. Entrada: R$ 95,00 (por família - até 4 pessoas).

Arraiá do Cotolengo - Entidade que atende crianças carentes com paralisia cerebral, realiza, neste sábado (3), a partir das 17h30, a 14ª edição da festa junina em Campo Grande. Além do 'arraiá', haverá o festival de prêmios para arrecadar fundos para a instituição. Começa às 17h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 10.

Confraria Socioartista - Encontro cultural terá galeria, pintura ao vivo, oficinas e atrações culturais. Será das 16h às 20h, na Avenida Nellt Martins. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Feira Misturô - A segunda edição da feira terá tema junino e mais de 300 expositores com artesanato, gastronomia e muita produção sul-mato-grossense. Será das 16h às 21h, na Praça Chamamé. Rua Jeribá, 1052. Entrada é gratuita.

Arena MS Cultural - Feira terá mais de 60 expositores, comidinhas, artesanato, saboaria, charcutaria, música e espaço pet friendly. Será a partir das 16h, na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Grupo Deu Bom, Afropaty e Gustavo Freitas vão esquentar o fim de tarde de domingo com mais uma edição do Pagode da Nuala. Está marcado para às 18h, no Ponto Bar.

Show do Samba 10 - Quem aí adora um bom pagode? O grupo Samba 10 vai tocar na Feira Cental de Campo Grande. Será às 19h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Especial Clube da Esquina - Artistas de MS programam uma noite de música, poesia e emoção, com os artistas de MS Vozmecê, Guilé, Ossuna Braza e Leca Harpers. Ele era formado por músicos e compositores brasileiros, como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Fernando Brant e Márcio Borges, entre outros. Será às 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214.

