Fim de semana tem Festival Macunaíma, teatro e feiras em Campo Grande

Neste fim de semana a Cidade Morena recebe os artistas Flora Matos, Froid e Onze 20, que irão se apresentar no Festival Macunaíma. Além do festival, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá também se apresentam em um show na Capital. Haverá também a 15ª edição do Oktobeerfest, espetáculo de comédia com Maurício Meirelles e muito mais em Campo Grande. Confira a Agenda Cultural do JD1 desta sexta (20), sábado (21) e domingo (22)!

Sansão: Estilistas Brasileiros - Para celebrar os 60 anos do personagem Mônica, estilistas brasileiros foram convidados para criar intervenções artísticas no famoso coelho da personagem: o Sansão. As obras apresentam materiais e cores diferentes da tradicional pelúcia azul, com releituras feitas pelos designers de todas as regiões do Brasil. Na mostra, participam as estilistas Priscilla e Camilla Macedo, Carol Barreto, Dani, Gabriel, Isa – Isaac Silva Brands, Luiza Mallmann, Meninos Reis, Olé Rendeiras, Priscilla, Ronaldo Fraga e Walério Araújo. Até às 22h, no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Parque DC Comics - Presente pelos últimos dias no Shopping Bosque dos Ipês, o parque conta com diversos ambientes interativos, com realidade aumentada dos personagens da Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. A atração vai até às 20h, nas lojas 118 e 119. Entrada é gratuita.

Exposição Audiovisual - Para homenagear os 115 anos da imigração japonesa no Brasil, a Associação Okinawa de Campo Grande promove a exposição "O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande". A exposição conta a trajetória dos imigrantes Okinawanos que se estabeleceram na Capital, vindos pela Ferrovia Noroeste do Brasil. Segue até às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - A edição desta sexta é dedicada ao mundo nerd: Sesc Geek! Vai ter a final da competição do game Just Dance e o encontro de cosplayers. A diversão também está presente no espaço com a equipe da Brinquemania e oficinas com Guavira. O Quintal Sesc é também ponto de descarte de eletrônicos, tá? Atenção: se chover, a programação poderá ser alterada, pois o evento é realizado ao ar livre. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Show com Érika Espíndola e Flávio Bernardo - Os artistas apresentam no Átrio do Sesc Cultura "mS2", um espetáculo com repertório autoral e canções de sul-mato-grossenses como Geraldo Espíndola e também aqueles que fizeram carreira no Estado, como Begèt de Lucena. Começa às 19h30, no Átrio do Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Show mS2 – Erika Espíndola e Flávio Bernardo - Quem adora um show intimista de voz e violão vai adorar ver e Flávio Bernardo juntos! A dupla lança um novo single, “O Último Cigarro”, que está disponível em todas as plataformas digitais. O show também contém um repertório autoral e canções de artistas sul-mato-grossenses, como Geraldo Espíndola (irmão de Tetê Espíndola). Começa às 19h30, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Hallohimen da Colocada - A festa Colocada, em edição Halloween trará aos palcos Gaga Funkeira, Baiflu, Lady Afroo, Laura Bittar, Cruella, Abhner e Gustavo Freitas. Está marcado para às 23h30, no Loop Music Hall, localizado na Rua Doutor Temistocles, 91. Entrada: a partir de R$25, pelo site.

SÁBADO

Troca-troca de livros - Em mais uma edição do troca-troca de livros da livraria Hámor a discotecagem ficará por conta de Dudu. Começa às 9h, no Bem te vi café, localizado na Rua José Antônio, 1479. Entrada é gratuita.

Acelere a Solidariedade - No primeiro encontro de carros antigos no Comper Itanhangá haverá música ao vivo, sorteio de prêmios, food trucks e área kids. A praça de alimentação será formada por instituições de Campo Grande. Será das 9h às 19h, no estacionamento Comper Itanhangá. Entrada é gratuita.

Parque DC Comics - Presente pelos últimos dias no Shopping Bosque dos Ipês, o parque conta com diversos ambientes interativos, com realidade aumentada dos personagens da Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. Será das 12h às 20h, nas lojas 118 e 119, no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Torneio de Xadrez Blitz - Valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE), neste sábado acontece o torneio de xadrez na modalidade rápida. Começa às 14h, no segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita, inscrições pelo Whatsapp (67) 99152-5357.

Fitdance Fantasy - O Aulão de fitdance acontece neste sábado com muita diversão, premiação e dança. Está marcado para às 15h, no Burger King da Avenida Afonso Pena. Entrada: a partir de R$ 40, pelo site.

Brincadeiras Musicais - Em duas sessões, Batucando Histórias animam a criançada com histórias que misturam músicas folclóricas com textos e melodias autorais. O grupo ainda mostra para as crianças que a música pode estar em qualquer lugar, não somente nos instrumentos. A classificação é livre. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Festival Macunaíma - Sem limitação de gêneros, o Festival Macunaíma une rap, hiphop, reggae, pop, funk, tecno, samba e outros estilos durante 10 horas. Entre os principais nomes da noite está Flora Matos, Froid, e Onze 20. Na programação, os artistas regionais aliados ao nacionais ‘criarão uma atmosfera única de celebração musical e cultural que transcende fronteiras e rótulos’. Nomes regionais agitam o 21 de outubro, sendo eles: Stabile convida Jah Rebel, Ariadne convida Isa Ramos e TWK, Coletivo Casa Nova convida Golpe Clean, Dj Magão convida Falange da Rima, JulioProdidy convida Batalha de Rima, Abhner b2b Gustavo Freitas, Nuala b2b Baiflu, Afropaty b2b, Lady Afroo, Dj Macedo e Dj Mascote. O festival será das 16h às 04h, na Arena Green Hall, localizado na Avenida Tamandaré, 8563. Entrada: ingressos a partir de R$ 90, pelo site.

Oktoberfest Canalhas - A tradicional festa alemã na Cervejaria Canalhas terá shows de American Radio e Cassino Boogie. O evento também contará com uma área externa com bares, food trucks, comidas e chopes típicos. Começa às 17h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada é gratuita.

Maurício Meirelles - O comediante desembarca com reestreia do espetáculo Webbullying, depois de uma longa pausa. O show conta com 1 hora de textos de stand-up comedy com diferentes reflexões no estilo de comédia reflexiva. Está marcado para às 18h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225. Ingressos pelo site.

15° Edição do Oktoberfest - Na 15° edição do Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência haverá Chope Louvada, com a tradição cervejeira alemã, comidas típicas alemãs, com salsichão, eisbein, chucrute entre outros. No evento também terá o concurso do chope por metro, muita dança e animação. A partir das 19h30, no CTG Tropeiros da Querência, localizado na Rua Miguel Sutil, 445. Entrada: a partir de R$ 30, pelo whatsapp (67) 99986-8817.

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá - Eles voltam a Campo Grande com a turnê "As V Estações" O projeto celebra os álbuns “As Quatro Estações” e “V", lançados em 1989 e 1991, respectivamente. Esta será a terceira turnê do projeto, que começou em 2015. A banda ainda é formada por André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados). A partir das 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 157, pelo site.

DOMINGO

24º Encontro do Proler - No domingo tem encerramento da da oficina de comunicação literária: A palavra sob permanente tensão, com Rubervam Du Nascimento. Será das 8h30 às 12h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Segundo Baile "Cochilo do Porco" - Na segunda edição do Baile Cochilo do Porco, a animação do churrasco dançante ficará por conta das bandas Eco do Pantanal, Mansão e Grupo Pantaneiro, Tonho Cordeiro e Grupo Carandá, Theo da gaita, Michele Dutra , João Victor, Gregório e Grupo Fronteira e Danilo Gaita e Grupo. No evento haverá churrasco, porco no tacho e comida caseira, é preciso levar pratos e talheres. Parte da renda do evento será destinada ao Hospital do câncer Alfredo Abraão. Começa às 11h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 40, pelo telefone (67) 98132-3376.

Aniversário da Vila Carvalho - Em comemoração aos 54 anos da Escola de Samba Vila Carvalho terá programação especial com o lançamento oficial do enredo de 2024. No evento também terá feijoada, e é preciso levar pratos e talheres. As atrações confirmadas são: Pagode 67, Xandão do Cavaco, Cristian Oliver e a Bateria Poderosa. A partir das 12h, na Quadra da Escola, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada: R$ 30, pelo telefone (67) 99270-6330.

Parque DC Comics - Presente pelos últimos dias no Shopping Bosque dos Ipês, o parque conta com diversos ambientes interativos, com realidade aumentada dos personagens da Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. Será das 12h às 20h, nas lojas 118 e 119. Entrada é gratuita.

CiaHabiliDOCES - Em duas sessões no Espaço Sesc é a vez da CiaHabiliDOCES encantar a criançada com a contação de histórias que envolvem a brincadeira por meio de palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Nesta edição do Pagode da Nuala, Dj Japão estreia com um setlist de hip-hop, Afropaty, que já é figurinha carimbada no evento traz muito funk para o evento. Para finalizar o pagode, Sarará Kriolo retorna ao palco com muito pagode e samba. A partir das 19h, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site.

