Fim de semana tem Gusttavo Lima, pré-Carnaval e Exposição na Capital

Muita coisa vai acontecer em Campo Grande neste fim de semana! Tem show do Gusttavo Lima, pré-Carnaval, além de exposições de arte, a Feira das Gurias, Mixturo e Coopharádio, Feijuca do Calabreso e muito mais. Confira!

SEXTA-FEIRA

Cordão da Valu - O bloco Cordão da Valu, traz a bateria da escola de samba Igrejinha, cantor Chokito e pagode do Tadeu para o esquenta de carnaval neste sextou. O evento terá um clima afro e levará ao público uma mensagem antirracista, homenageando os 50 anos do Ilê Aiyê, de Salvador, e os 40 anos do Grupo TEZ (Trabalho e Estudos Zumbi). A partir das 18h, na Praça do Rádio Clube. Entrada é grátis.

Mistura das minas - Sextou em clima de carnaval com pagode pelo grupo Mistura das Minas e a artista Ariadne. A partir das 18h, no Mistura bar, localizado na Rua 14 de julho, 2389. Entrada é grátis.

O baile todo - Para quem está com ânimo de descer até o chão, o Capivas toca os hits do funk anos 2000 neste sextou. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada é grátis.

Especial anos 2000 - Uma noite dedicada aos maiores clássicos dos anos 2000 - LINKIN PARK, NICKELBACK, EVANESCENCE, PARAMORE e mais com a banda Hitma e Red. Começa às 20h, no BLUES BAR, localizado na Rua 15 DE NOVEMBRO, 1186. Entrada: a partir de R$ 25,00.

Beca Rodrigues - A cantora e compositora Beca Rodrigues canta hits da Marina Sena e do pop nacional no Má.donna Bar. Começa às 19h, no Má.donna, localizado na Rua 14 de Julho, 2459. Entrada é grátis.

Samba do Caramelo - Para quem curte samba, o grupo Samba do Caramelo marca presença np Quiça bar esta sexta. A partir das 19h, no Quiça Gastrobar, localizado na Ra Euclides da Cunha, 488. Entrada é grátis.

Exposição "Povos da Terra" – Nesta amostra sobre as comunidades quilombolas e indígenas, o artista GHVA destaca suas expressões culturais e o artesanato tradicional dos povos originários. Será das 9h às 18h, na Casa de Cultura, localizada na Av. Afonso Pena, 2270. Entrada é grátis.

Lançamento do filme “Fragmentos” no MIS - A estreia do filme de Marcelo Ribeiro Filme é resultado de dez anos de coleta e mistura memórias e registros espontâneos do diretor em suas passagens pelo Brasil, Guiné, Espanha, França e Austrália, falando sobre a fragmentação das relações humanas e os impactos das mudanças políticas. A partir das 19h, no Museu da Imagem e do Som. Entrada é grátis.

SÁBADO

O Embaixador Classisc - Gusttavo Lima apresentando com orquestra ao vivo em nova turnê, em um formato de mesas e cadeiras. Começa às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: ingresso a partir de R$ 80,00 pelo Balada App.

Esquenta Capivara - Música com o Chokito e outros artistas, folia e muita diversão no Esquenta Capivara do maior bloco de rua do MS, Capivara Blasé. A partir das 17h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é grátis.

Circuito Blitz de Xadrez 2025 - A Fesmax (Federação Sul-mato-grossense de Xadrez) realiza um torneio de xadrez em 7 rodadas, com partidas em Sistema Suiço. Os resultados contam pontos para o ranking estadual. A expectativa é de que esta etapa reúna cerca de 50 enxadristas de todas as idades. Começa às 13h, no Shopping Bosque dos Ipês, ao lado da Playgames. Entrada: inscrições pelo site da Fesmax (Federação Sul-mato-grossense de Xadrez).

Sabadou na igrejinha - A escola de samba G.R.E.S Igrejinha traz roda de samba com o grupo Mistura das Minas, apresentação de rainhas, musas e passistas da igrejinha. O encontro também é marcado com cinco baterias, Cinderela, Tradição do José Abraão, Unidos da Vila Carvalho, Catedráticos do Samba e Unidos do Cruzeiro. A partir das 17h, na Quadra da Igrejinha, localizada na Av. Ernesto Geisel, 5982. Entrada: R$ 10,00 até às 22h, após o ingresso sai por R$ 15,00.

Samba do Caramelo - O grupo samba do Caramelo invade o Mistura bar com vários hits brasileiros. Começa às 18h, no Mistura bar, na Rua 14 de julho, 2389. Entrada é grátis.

Encontro de Fuscas - Mais de 100 veículos entre Fuscas, Kombis, Variantes, Opalas e outros modelos se reunirão neste sábado. A partir das 15h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é grátis.

Bazar AmiCat’s - Venda de roupas, sapatos, acessórios e artesanatos com valores entre R$ 5 e R$ 50. O objetivo é arrecadar fundos para a ONG AmiCat’s, que acolhe mais de 400 gatos. Será das 8h às 12h, na Papelaria Dona T. Art’s. Entrada é grátis.

Especial 2 anos Herezia - A banda Herezia completa dois anos de grind, e o primeiro show do ano vai ser um especial Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold. A partir das 20h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: R$ 30,00 (Ingressos pelo Meep).

Naip no Blues - A banda Naip prepara uma noite de pop e rock no Blues Bar, com a abertura por Money Talks. A partir das 20h, no BLUES BAR, localizado na Rua 15 DE NOVEMBRO, 1186. Entrada: a partir de R$ 35,00 (Ingressos no Sympla).

Stone Crow no Mirante Pub - O show de Stone Crow traz uma noitada de rock sem limites, e para abrir a noite terá a presença da banda Superjam para tocar um grunge. Começa às 21h, no Mirante Pub, localizada na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 20,00 (Ingressos no Sympla).

Exxxquenta Corumbaense - Feijoada acompanhada de música com Daran Jr., Escola de Samba Unidos da Major Gama, Roxo, Ninho, Mestre Antero, Zeca da Pesada, Levi Kelmim e mais. Será das 11h às 18h30, no Clube Estoril. Entrada: R$ 50 por pessoa, R$ 300 a mesa para seis pessoas ou R$ 500 para dez, reservas pelo (67) 998139-6708 ou (67) 98459-5977.

Especial Rock Geração 2000 - O espaço Growler recebe a banda FT3 e a Banda Kefla para realizar uma noite dos anos 2000 com rock nacional e internacional, relembrando sucessos de muitas bandas como Red Hot Chilli Peppers, Green Day, Blink 182 dentre outras, Linkin Park, Charlie Brown Jr., CPM 22, Detonautas entre outras. A partir das 18h, na Sunset Growler Station, localizada na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 30,00 (Ingressos no Sympla).

DJ Lattyna - Sabadou com hiphop, funk e pop no Capivaras Cervejaria com a DJ Lattyna. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada é grátis.

Oficina de Rap - Para crianças e adolescentes (8 a 18 anos), atividades de criação com rimas, aliadas à cultura hiphop. A partir das 14h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é grátis.

Balha de Rap “A Ferro e Fogo” - Duelo com oito MCs do rap de MS, com disputa de improvisação inspirada na exposição “A Ferro e Fogo”. A partir das 19h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é grátis.

Chokito ao vivo - Pagode e muito samba com o cantor Chokito no Má.donna bar. A partir das 19h, no Má.donna. Entrada é grátis.

Vem Garimpar no Horto Florestal - Feira dedicada à moda consciente, promovida pelo Coletivo de Brechós de MS. Será das 8h às 15h, no Horto Florestal. Entrada é grátis.

Bailinho do Quiça - Muito funk e pop no Quiça com o DJ Elcadh e Marcelinho da Zs. Começa às 19h, no Quiça Gastrobar. Entrada é grátis.

Feira das Gurias - A 2ª edição da Feira das Gurias reúne moda, antiguidades, bijuterias e vinil, com trilha sonora das DJs Trinity e Najja. Será das 19h às 22h, no Gurias PUB, localizado na Rua Maracaju, 177. Entrada é grátis.

Feira Mixturô - A feira Mixturô reúne moda, gastronomia, artesanato e música ao vivo. Será das 17h às 22h, na Praça do Peixe, localizada na Av. Bom Pastor, 700. Entrada é grátis.

Espetáculo Circense “Fragmentada" - Explora as técnicas de acrobacia, contorção, equilibrismo e lira acrobática num enredo que apresenta fragmentos de pensamentos. Começa às 19h, na Praça do Leão. Entrada é grátis.

Feira Coopharádio - Moda, gastronomia, artesanato e muita música, com JLima e Bruno Caet. Será das 17h às 22h, na Praça V no Coopharádio. Entrada é grátis.

DOMINGO

Feijuca do Calabreso - Além da feijoada, tem música com a dupla sertaneja Lucas e Luan, o cantor Daran Junior e o grupo de pagode Entre Noixxxx. A partir das 11h, na Rua Imbirussu, 763. Entrada: R$ 50.

Pagode do Tadeu - Ainda no clima de esquenta para o carnaval, o grupo Pagode do Tadeu anima a noite de domingo. A partir das 18h, no Mistura bar. Entrada é grátis.

Final da Super Bowl - Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles duelam no Super Bowl LIX, a final da NFL (maior liga de futebol americano). O jogo será transmitido ao vivo no telão na Cervejaria Canalhas. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. Entrada é grátis.

Bloco Forrozeiros - O Grupo Ipê da Serra traz o esquenta de carnaval para finalizar a semana na Cervejaria Capivas. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10,00.

Pagode de Domingo - Surpresas em ritmo do carnaval, e muito samba com a dupla Pagode na Pele. Começa às 19h, no Má.donna. Entrada é grátis.

Feira da Praça Bolívia - Comemoração dos 20 anos da feira, com muitas atrações musicais, como Nini Brazuka, banda !RED!, Kalélo, Coyotes Country e Grupo Menos é Mais. Será das 9h às 14h, na Praça da Bolívia. Entrada é grátis.

