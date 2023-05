Fim de semana tem Hugo e Guilherme, Léo Santana e Yago Oproprio na Capital

Fim de semana chegou e está recheado de atrações na Capital. Nos próximos dias tem show de sertanejo com Hugo & Guilherme, muito axé com Leo Santana e rap de Yago Oproprio. Outras atrações também acontecerão em Campo Grande, como mais uma edição do Bazar das Mortaris. Confira a programação da Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Bazar das Mortaris - Bazar feito por mulheres tem muita roupa, sapato e acessório a preço camarada para você renovar o closet sem gastar muito neste fim de semana. Será das 10h às 19h, na Avenida Joana Darc, 847, Pioneiros. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Terá apresentações musicais, culturais, além dos mais diversos food trucks. “Conto de Brincar” com Edu Brincante e contação de histórias, com Nano Elânio. A música é com Beget de Lucena. Está marcado para às 17h, no Estacionamento do 1º piso – Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Exposição “Élida” - Leiliane Assis expoõe obras premiadas do 1º Prêmio Ipê de Artes Visuais, que mesclam fotografias e manipulação digital. Leiliane ainda expõe seu processo com o luto, e trabalha o resgate de memórias utilizando o próprio acervo de fotos em família. A exposição segue até 25 de maio. Será às 19h, na Galeria de Vidro – Plataforma Cultural, localizada Avenida Calógeras, 3.015. Entrada é gratuita.

Exposição “Amor em Três Faces” - Também ganhadora do 1º Prêmio Ipê de Artes Visuais. “Amor em Três Faces” é do artista Ariel Campagna, e conta a história de um encontro de almas e dos amores que dele surgem: O Meu, O Seu e O Nosso, é um Fruto Bendito. Será a partir das 19h, na Galeria de Vidro – Plataforma Cultural, localizada na Rua Calógeras, 3.015. Entrada é gratuita.

Espetáculo “YoYo” - O artista argentino Sebastian Godoy apresenta um personagem excêntrico. Ele e sua mala tentarão impedir que a atenção dos espectadores caia até o início do show, causando problemas cada 3 passos, e sem querer, dê seu tiro de mestre para que o público nunca esqueça a experiência de sentir a criança dentro de cada um de nós, brincando apenas pelo prazer de brincar. Começa às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Yago Oproprio - Autor dos sucessos ‘Amor Incendiário’, ‘Imprevisto’ e ‘Helipa’, Yago sobe ao palco do Clube Estoril. Será a partir das 21h, no Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: compre aqui.

No Pelo 360 com Hugo e Guilherme + Léo Santana - A dupla sertaneja e o cantor de axé sobe ao palco com formato 360 graus. Haverá também as duplas Patricia e Adriana e Netto e Giovani Martins. A partir das 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: compre aqui.

Festival Canalhas - Cervejaria comemora 6 anos com food trucks, chopes exclusivos e muito rock com as bandas: A Arca, The Rockfeller e Renan and The Kings. Está marcado para às 16h, no Dom Lustosa, 214. Entrada é gratuita.

Oficina de Introdução à Museologia - Caciano Lima licenciado em Artes Visuais, especialista em Museologia e História da Arte, mestre em Educação e doutorando em Estudos de Linguagens vai ministrar oficina. Cada participante vai receber um certificado. Será das 13h30 às 16h30, no Museu José Antônio Pereira. Entrada é gratuita.

Roda de Samba Misturô - Com Angelique e Isa Ramos, a mulherada mostra um samba de respeito. Está marcado para às 18h, na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 8 (couvert).

Semana Nacional de Museus - Neste sábado, tem a abertura da exposição “Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som”. Ela vai de 20 até 31 de maio. A visitação ficará aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30. Aos sábados, das 8h às 17h, no Museu da Imagem e do Som, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Feira Cultural do Sóter - Mais uma edição traz artesanato, cosméticos, gastronomia, moda e cultura para o público. Será das 15h às 21h, no Parque Sóter. Entrada é gratuita.

Feira Praça do Peixe - Com mais de 60 expositores, a feira terá artesanato, brinquedos, gastronomia e ação solidária de alimentos, basta levar sua doação. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe, localizada na Rua Bom Pastor. Entrada é gratuita.

Baile do Fazendeiro - Em sua oitava edição, evento terá concurso de boiadeira e shows de Laço de Ouro e Eco do Pantanal. Está marcado para às 20h, na Chácara Antártica, na Rua Litorânea, 174.

Savana Sunset - Uma tarde e noite selvagens com show, apresentações culturais e flashtattoo. Quem comanda a música são os DJs Gustavo Freitas, Gaiezza e Tamys. Além disso, muito samba. A partir das 16h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103.

Vexame - Bar recebe Vulgo Sal e União do Sambagroove ao vivo. Está marcado para às 20h, no Vexame Bar, localizado na Avenida Calógeras, 3100.

Espetáculo “Nasce uma Estrela” - Solo interpretado por Laura Santoro, que também assina a dramaturgia, traz uma menina que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Na busca por alguma resposta ela encontra-se com Clarice Lispector, outra importante referência. No fim, todas se misturam; Laura, Clarice, Glauce. Um acerto poético que chamamos de “Como Nascem as Estrelas”. Direção e orientação: Fernando Lopes. Será às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: compre pelo (67) 99696-9774.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A 9ª edição da feira terá tema especial: Dia dos Namorados com artesanato, moda, gastronomia, pets para adoção e show de Marta Cel. Será das 9h às 14h, entre as ruas Kame Takaiassu e das Folhagens. Entrada é gratuita.

1ª Cãominhada do Bem-estar Animal - Com show de Guga Borba, evento terá sorteios, feira de adoção, espaço kids, espaço saúde pet e ponto de recebimento de doações. Será às 8h, em frente a Governadoria, no Parque dos Poderes. Entrada é gratuita.

Feira Lagoa Itatiaia - Lugar agradável pelo pôr do sol recebe feira com artesanato e gastronomia. Será às 9h, na Lagoa Itatiaia. Entrada é gratuita.

